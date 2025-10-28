Giuleștenii continuă lupta la vârf, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani. Giuleștenii au făcut spectacol în fața propriilor fani, iar la final, atmosfera în vestiar a fost una destinsă.

Dobre, pus pe glume: „Manea, las-o mai ușor că mă ajungi!”

Alex Dobre, unul dintre cei mai constanți jucători ai Rapidului în ultimele etape, a glumit pe seama fundașului Manea, și el autor al unui gol în victoria cu Slobozia.

„Sunt fericit pentru ceea ce am reușit în această seară. Mă bucur că lucrurile merg în direcția bună. Ne-am așteptat la un meci dificil, dar am respectat planul de joc. I-am spus lui Manea: ‘Bă, las-o mai ușor, că mă ajungi!’ Mă bucur pentru reușitele colegilor, pentru că atunci când marchează toată echipa, înseamnă că suntem pe drumul corect”, a declarat Dobre după meci.

„Îmi doresc să joc mereu, doare când nu ești pe teren, dar am răbdare. Vreau să ajut echipa și să am rezultate și individual, poate așa voi prinde și echipa națională”, a mai spus extrema giuleșteană.

Cu 31 de puncte după 14 etape, Rapid este la egalitate cu FC Botoșani, dar rămâne pe locul secund din cauza golaverajului. Urmează duelul din Cupa României, cu CSC Dumbrăvița, iar apoi o deplasare dificilă în Bănie, cu Universitatea Craiova, meci ce va închide turul pentru trupa lui Costel Gâlcă.

