Rapid s-a impus clar în fața Unirii Slobozia, scor 4-1, într-un meci în care formația lui Costel Gâlcă a dominat autoritar și a bifat a 13-a partidă consecutivă fără înfrângere.

Giuleștenii au rezolvat jocul încă din prima repriză, prin golurile lui Petrila, Rareș Pop și Manea, iar în repriza secundă Dobre a stabilit scorul final.

După meci, Jean Vlădoiu, antrenorul Unirii Slobozia, a recunoscut superioritatea Rapidului și a declarat că echipa sa trebuie să învețe din greșelile făcute.

Jean Vlădoiu: „Rapid ne-a predat o lecție!”

Prezent la flash-interviuri, tehnicianul în vârstă de 56 de ani a recunoscut problemele din lot și crede că echipa sa are resurse să revină rapid.

„Rapid ne-a predat o lecție, nu cred că băieții au înțeles foarte bine ce le-am transmis acum, după meci. Învățăm din greșeli. Din păcate, am ratat cu străinătate niște ocazii rarissime. Când ai astfel de ocazii cu Rapid, echipă foarte bună care se va bate la titlu în acest sezon, sigur că, dacă noi am ratat, ei au marcat, și tot așa am ținut-o.

Da, ne-a dat de gândit, avem probleme și cu lotul, dar sper că până la meciul cu FC Argeș să rezolvăm aceste probleme.

Asta să fie o lecție. Am mai primit una la Botoșani, tot 4 am primit, și băieții au revenit și chiar într-un mod spectaculos. Eu cred că avem un lot destul de valoros, obiectivul nostru este de a rămâne în prima ligă și eu cred că suntem pe drumul cel bun. Avem un meci foarte important sâmbătă, deja m-am uitat seara asta și sper că împotriva celor de la FC Argeș să putem să câștigăm.

Trebuie să jucăm, ne este rușine că am primit 3 goluri cu așa ușurință, nu avem nimic de pierdut, avem doar de câștigat și să arătăm că Unirea Slobozia, cea din prima repriză, este o echipă bună, una valoroasă.

Am reușit să marcăm un gol, dar prea puțin pentru a pleca cu puncte din Giulești.

Papeau a venit de 3 săptămâni, e clar că el este unul dintre băieții care, chiar dacă l-am integrat și este un fotbalist senzațional, avem aceste probleme. În 4 luni de zile, eu cred că această echipă a arătat destul de bine. Unii ne considerau prima retrogradată, noi ne luptăm să rămânem în prima ligă în acest sezon”, a spus Jean Vlădoiu după meci.

În urma acestui rezultat, Unirea Sloboia ocupă locul #8 în Superliga României, cu 18 puncte adunate după 14 etape. Ialomițenii au în palmares cinci victorii, patru remize și șase înfrângeri.

Urmează două meciuri pe teren propriu pentru trupa lui Jean Vlădoiu: cu FC Argeș (1 noiembrie, de la 17:30) și cu CFR Cluj (8 noiembrie, tot de la 17:30).

