Marius Măldărășanu a răbufnit la finalul meciului și l-a criticat dur pe Cristi Neguț, omul care i-a lăsat pe sibieni în inferioritate numerică încă din minutul 18.

Marius Măldărășanu, nemilos după ce Hermannstadt a ajuns pe penultimul loc

Antrenorul a explicat că eliminarea mijlocașului a schimbat complet echilibrul unui meci pe care Hermannstadt îl începuse bine. Faultul asupra lui Valentin Costache a frustrat banca tehnică, care simte că echipa își face singură rău etapă de etapă.

”Nu e vorba de nervozitate, suferim la agresivitate, dar asta nu înseamnă că trebuie să îi rupi piciorul adversarului. Era o fază care nu anunța absolut nimic, eram foarte bine în defensivă, nu am înțeles reacția lui. Am jucat în 10 oameni din minutul 19. Am început bine meciul și îmi făceam speranțe pentru 3 puncte.

Acel gest, acel cartonaș roșu a făcut ca totul să se dezechilibreze. Am primit și golul doi, dar băieții au avut o reacție bună după. Am reușit cu doi atacanți să punem presiune, am și redus din handicap. E dificil, e greu, cuvinte multe nu prea sunt de spus. Când joci în 10, nu ai cum să nu ai atitudine. În fotbal, diferența unui jucător își spune cuvântul.

Sunt doar discuții, încercăm să ne uităm un pic la foști jucători de la noi, vedem dacă reușim să îi aducem. E vorba de adaptare, ai o săptămână sau 10 zile. Încercăm, asta a dost discuția înainte de meci de eventuale transferuri. E clar că trebuie aduși câțiva jucători care să împrospăteze, să aducă un suflu nou.

Avem meci la Botoșani în Cupă, apoi în Cluj, sunt meciuri grele. Noi pierdem acasă cu orice echipă. Eram cândva o echipă de neînvins la Sibiu, acum lucrurile stau total invers. Parcă suntem masochiști. Ne facem rău singuri, când nu greșim fotbalistic, greșim printr-un gest.

Asta contează, pierzi puncte, încrederea de care tot vorbesc. Mergem mai departe. Nu vreau să vorbesc de altceva. Nici eu nu mai rezist. Am schimbat sistemul de joc în timpul meciului, sunt lucruri pe care nu le înțelegi. Degeaba îți pui întrebări. Asta este”, a spus Marius Măldărășanu la finalul meciului.

La momentul redactării acestui articol, Hermannstadt se situează pe penultimul loc în Superliga României, doar deasupra nou-promovatei Metaloglobus. Ca termen de comparație, sezon trecut, tot cu „Măldă” pe bancă, echipa a terminat stagiunea pe primul loc în play-out-ul Superligii.

Pentru Hermannstadt urmează acum un meci în deplasare la Botoșani în Cupa României. Sibienii se vor înfrunta cu FC Botoșani , o surpriză în campionat, de la ora 17:00, LIVE TEXT pe Sport.ro. Doar cinci zile mai târziu, echipa va face încă o deplasare la Cluj, unde o vor întâlni pe „U”.

