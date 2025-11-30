Premier League se vede pe VOYO!



Duminică după-amiază, de la ora 16:30, Liverpool a întâlnit-o la Londra pe West Ham în etapa cu numărul 13 din eșalonul de elită al Angliei, Premier League.



Transferul de 145.000.000 de € de la Liverpool a spart, în sfârșit, gheața! Cum a marcat Alexander Isak cu West Ham



În minutul 60 al meciului, Alexander Isak a fructificat după o pasă primită în mijlocul careului de la Cody Gakpo. A fost primul gol marcat în campionat de Isak.



Transferat la Liverpool în vară pentru 145 de milioane de euro, Isak înscrisese pentru ”cormorani” doar în Carabao Cup, în singurul meci disputat în competiția respectivă (2-1 cu Southampton).



Cotat la 140 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Alexander Isak a bifat șase apariții în Premier League de când s-a mutat la Liverpool, patru în Champions League și una în Carabao Cup.



Ruptură la Liverpool?! Decizie luată în premieră cu privire la Mohamed Salah



Pentru prima oară de când a venit la ”cârma” lui Liverpool, tehnicianul olandez Arne Slot l-a lăsat în campionat pe egipteanul Mohamed Salah, starul echipei, pe bancă!



În acest sezon din Premier League, Salah a fost integralist în toate meciurile în afară de duelul cu Manchester United (1-2), când a fost scos în minutul 85 al confruntării.

