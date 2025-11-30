Cu Marius Marin titular, nou-promova Pisa nu a reușit să smulgă un rezultat de egalitate cu Inter, chiar dacă scorul a fost egal după prima parte a jocului. În repriza secundă, echipa lui Chivu a controlat jocul și a reușit să puncteze de două ori.



Ambele goluri ale meciului au fost marcate de ”vedeta” Lautaro Martinez. Mai întâi, argentinianul a reluat perfect, cu stângul, o minge trimisă în careu de Francesco Pio Esposito, iar apoi a trimis din alunecare în poarta goală din assist-ul lui Barella.



Cristi Chivu, victorie cu Pisa în Serie A!



E o gură mare de aer pentru echipa pregătită de Cristi Chivu, în contextul în care Inter a pierdut ultimele două partide, cu AC Milan în Serie A (0-1) și cu Atletico Madrid în Champions League (1-2). În Italia, soarta antrenorului român era deja pusă sub semnul întrebării, chiar dacă ”Beppe” Marotta a oferit asigurări că nu se pune problema unei schimbări la nivelul băncii tehnice.



După această partidă, Inter Milano urcă pe locul trei, cu 27 de puncte, la egalitate cu AS Roma, dar cu un meci în plus. ”Nerazurrii” pot fi depășiți de Napoli, dacă echipa lui Conte va câștiga în această etapă.



De partea cealaltă, Pisa rămâne pe locul 18, poziție retrogradabilă în campionatul Italiei, cu doar zece puncte, iar în următoarea etapă va juca împotriva celor de la Parma, tot pe teren propriu. Inter ar urma să primească vizita lui Como.



Echipele de start din Pisa - Inter Milano:

