Sport Club Miercurea Ciuc este singura din cele patru echipe româneşti care au jucat în deplasare, vineri, în competiţia de hochei pe gheaţă Erste Liga, care a obţinut victoria.

Miercurea Ciuc câștigă, Corona Brașov pierde și fotoliul de lider

Sport Club Miercurea Ciuc a trecut de Budapest Jegkorong Akademia HC cu scorul de 5-3 (0-0, 2-2, 3-1), prin golurile marcate de Tamas Laday, Arnold Sillo, Kirils Galoha, Janne Jeremias Vayrynen şi Miro Sebastian Lehtimaki.

Corona Braşov a pierdut fotoliul de lider după ce a fost întrecută de DEAC cu scorul de 5-4 (1-0, 2-1, 2-3), la Debrecen.

Golurile echipei braşovene au fost reuşite de Balazs Gajdo, Jeremy Douglas Welsh, Jared Michael Van Wormer şi Matias Petteri Haaranen.

ACSH Gheorgheni, învinsă de DVTK Jegesmedvek

Campioana ACSH Gheorgheni (Gyergyói Hoki Klub - foto) a fost învinsă de DVTK Jegesmedvek cu 3-2 (1-1, 1-1, 1-0), la Miskolc, printr-un gol înscris cu 53 de secunde înainte de final.

Christopher Bodo şi Brance Orban au punctat pentru harghiteni.

În alt meci, UTE a dispus de ACSHC Fenestela 68 cu 4-0 (0-0, 3-0, 1-0).

Clasamentul din Erste Liga

1. DVTK Jegesmedvek 29 puncte (13 jocuri)

2. Corona Braşov 28 (12)

3. DEAC 28 (13)

4. Budapest Jegkorong Akademia HC 27 (13)

5. ACSH Gheorgheni 26 (15)

6. UTE 24 (12)

7. Sport Club Miercurea Ciuc 22 (14)

8. ACSHC Fenestela 8 (12)

9. Dunaujvarosi Acelbikak 2 (13)

10. FEHA19 1 (13)

Agerpres