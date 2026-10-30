Rapid Bucureşti a învins-o pe FK Csikszereda cu scorul de 2-0 (0-0), vineri seara, în Giuleşti, în primul meci din etapa a 14-a a Superligii.

Grameni și Dobre au înscris pentru giuleșteni

Rapid a deschis scorul prin Constantin Grameni (61) (foto - FC Rapid), cu un şut în diagonală, după o aruncare de la margine a lui Rareş Pop.

Alexandru Dobre (90+5 - penalty) a închis tabela, după un henţ comis de Attila Csuros, lovitura de pedeapsă fiind acordată la sesizarea arbitrajului video.

Rapid a dominat jocul şi a avut mai multe ocazii de gol, prin Vladan Bubanja (21), Filip Stojilkovic (44 - bară), Dobre (64), Olimpiu Moruţan (65), Răzvan Onea (68), la ultimele trei portarul Eduard Pap având intervenţii remarcabile.

Ultima clasată a avut şi ea câteva ocazii bune de gol, dar Albert Stahl (33) a şutat în portarul Marian Aioani, Mate Odor (39) a ratat singur cu goalkeeper-ul, iar Csuros (74) şi Dusan Vukovic (85) a fost imprecişi.

Meciul a fost precedat de un moment de reculegere în memoria fostului jurnalist radio Răsvan Apostolescu.

Rapid a câştigat toate cele trei dueluri ale sale cu echipa din Miercurea Ciuc în Superligă (2-0, 4-1 şi 2-0), subliniază Agerpres.

Clasamentul din Superligă

Cu această victorie, Rapid a egalat la puncte (30) liderul Dinamo, care are însă un meci mai puțin și golaveraj superior.