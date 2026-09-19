Conducerea clubului ia în calcul o schimbare la nivelul staff-ului tehnic, chiar dacă ilfovenii nu sunt departe de locurile fruntașe din Liga 2 și au la dispoziție un lot cu multe nume importante, precum Gabi Iancu, George Ganea, Denis Dumitrașcu, Ștefan Pănoiu sau Raul Rotund.

Claudiu Niculescu ar putea ajunge la Concordia Chiajna! Se luptă cu Andrei Cristea

Pentru a-l înlocui pe Scarlatache, favoriți ar fi alți doi foști dinamoviști. Este vorba despre Claudiu Niculescu (49 de ani) și Andrei Cristea (42 de ani), scrie Fanatik.ro. Ambii au antrenat și în trecut la Chiajna.

Invitat la „Fața la joc!”, emisiunea lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan, Claudiu Niculescu a povestit cum decurg antrenamentele pe care le face cu juniorii.

„Sunt bine, cu academia. Sunt antrenamente individuale pentru copii, începând cu vârsta de 8 ani. Copiii nu știu cine sunt. Mulți dintre ei nu. Am copii care au 9-10 ani, dar și de 16-17 ani, iar cei mari știu. Cei mai mici nu”, a spus Niculescu.

Niculescu și-a agățat ghetele în cui în septembrie 2012, la ”U” Cluj, după ce a trecut de-a lungul carierei sale fotbalistice pe la echipe precum Dinamo, Omonia Nikosia, MSV Duisburg, Genoa și Universitatea Craiova.

Ca antrenor, Niculescu a fost interimar la ”U” Cluj și principal la Bihor Oradea, Damila Măciucă, Rm. Vâlcea, CS Mioveni, FC Voluntari, Dinamo, Al-Tai, Concordia Chiajna, Poli Iași, Șelimbăr, CSM Slatina și Unirea Slobozia.