Dinamo are parte de un start excelent de sezon. Formația din Ștefan cel Mare se află pe locul secund, cu 20 de puncte, însă Rapid are un meci în plus disputat.

Adrian Mazilu rupe tăcerea după perioada grea de la Dinamo

Unul dintre artizanii succesului de la Dinamo este Daniel Armstrong. Scoțianul a înscris patru goluri și a oferit șapte pase decisive în primele 9 meciuri disputate de formația din Ștefan cel Mare.

Dacă Daniel Armstrong este pe val, același lucru nu se poate spune și despre Adrian Mazilu. Tânărul atacant a apărut doar în cinci rânduri pe teren în SuperLiga, de fiecare dată de pe banca de rezerve.

Într-un interviu recent acordat, Mazilu a recunoscut că mai are nevoie de timp pentru a își reveni la forma de altădată. Cât despre concurența de pe post, atacantul a transmis că are o relație excelentă cu Armstrong, scoțianul oferindu-i în dese rânduri sfaturi.

„Am nevoie de timp, trebuie să mă regăsesc pe mine, cel care am fost. După acele accidentări trebuie să revii uşor, uşor, să faci parte din grup, să ajungi la ritmul crescut. Eu sper să fac treabă bună, mai ales când ai pe post un jucător în mare formă, care are foarte multe contribuţii la goluri.

Danny oricum vorbeşte cu mine, nu îl văd ca pe un adversar, ci ca pe un ajutor, pentru că îmi explică foarte multe lucruri şi când intru pe poziţia lui îmi spune 'Mazi, fă ce ştii tu mai bine, dă goluri, assist-uri şi bucură-te de fotbal'”, a declarat Adrian Mazilu, potrivit Prima Sport.