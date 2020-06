Haaland de Liga 1! Fotbalistul care impresioneaza de la meci la meci: "A venit la noi in aceeasi perioada in care Haaland a mers la Dortmund. Pretul lui va fi mult mai mare"

Mario Dugandzic (26 de ani) a acaparat toate privirile in Liga 1, reusind sa ajunga la 8 goluri in acest sezon.

Dugandzic a semnat cu Botosani in luna ianuarie a acestui an si a avut parte de un debut de exceptie. In doar 8 meciuri jucate pentru echipa lui Marius Croitoru, a reusit sa inscrie 8 goluri si sa ofere o pasa decisiva.

Debutul lui la Botosani a fost similar cu cel al lui Haaland la Borussia Dortmund, iar Marius Croitoru confirma asemanarea dintre cei doi:

"Putem spune asa ceva, Dugandzic a venit la Botosani cam in aceeasi perioada in care a mers si Haaland la Dortmund. El si in pregatire in Antalya a dat gol in fiecare meci.

Nici eu nu l-as da cu un milion. E un jucator care marcheaza meci de meci si pretul lui va fi mult mai mare. De ce sa nu ceri un milion jumatate, sau mai mult", a declarat Marius Croitoru la Ora Exacta in Sport.

Intr-o singura partida disputata la Botosani nu a marcat Dugandzic, in rest a punctat in fiecare meci.

Atacantul croat este evaluat la 350.000 de euro, potrivit Transfermarkt.