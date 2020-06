Nebunieee! S-a intors Haaland si a dat gol in minutul 95! Antrenorul lui Dortmund s-a ACCIDENTAT dupa ce s-a bucurat la gol!

Erling Haaland a revenit dupa accidentare si s-a simtit imediat ca e pe teren!

Intrat in repriza a doua a meciului de la Dusseldorf, Haaland i-a adus victoria lui Dortmund cu un gol marcat in minutul 95! A fost singura reusita a meciului si cea care ii mai lasa lui Dortmund sanse matematice la titlu!

Haaland are 10 goluri in 11 meciuri jucate pentru Dortmund in Buldesliga. Pustiul de 19 ani a inscris si in Champions League de doua ori, in victoria Borussiei cu PSG din optimi (2-1).



Bucuria de la gol a lasat urme pentru antrenorul Favre, care s-a accidentat la picior dupa ce a sarit. :)



Lucien Favre is questionable for the next game. Dortmund host Mainz already on Wednesday #SoftTissue pic.twitter.com/XOBboLr4no — Stefan Buczko (@StefanBuczko) June 13, 2020