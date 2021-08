Marius Croitoru, dezarmat de căldura mare de la Craiova! Ce spune despre 'surpriza' Edjouma

Antrenorul Botoșaniului a vorbit după victoria în fața oltenilor.

Unul dintre cei mai constanți și buni ai antrenori ai Ligii 1, Marius Croitoru nu a putut să nu remarce lipsa de prospețime a ambelor echipe, în principal din cauza căldurii incredibile pe care s-a jucat meciul, dar și a faptului că este start de sezon iar formațiile nu sunt la cel mai bun nivel fizic.

"Prospețimea și-a spus cuvântul în partea a doua, e incredibil să joci fotbal pe 40 de grade, dar asta e, astea sunt condițiile. Ne da Dumnezeu înțelepciune să facem alegerile cele mai bune în momentele cheie. Nici nu pleacă fotbaliști ușor de la Botosani, chiar dacă au plecat 14 jucători de la noi în vâră. Am fost puțin descoperiți, dar ne descurcăm. Am învățat și noi din greșeli, nu mai aducem doar pentru un sezon că după 6 luni să semneze cu alții.

Pe Edjouma l-am luat în iarna, dar au fost ceva probleme cu actele și am preferat să-l ținem pe bara 6 luni si să-l plătim, știind ce potențial are. Am adus jucători târziu, dar asta e, facem ce putem, încercăm să progresăm si să adunăm rezultate din ce în ce mai bune. E un campionat lung, orice punct contează", a spus Marius Croitoru, pentru digisport.