Marius Croitoru a răbufnit la finalul meciului cu Petrolul: „Am îmbătrânit 3 ani! Este peste puterea mea de înțelegere”

După fluierul final, tehnicianul moldovenilor și-a exprimat frustrarea față de lejeritatea cu care apărarea sa a cedat la unica acțiune periculoasă a adversarilor.

FC Botoșani și Petrolul Ploiești au încheiat la egalitate partida disputată duminică, pe terenul moldovenilor, contând pentru etapa a opta din play-out-ul Superligii. Formația oaspete a deschis scorul în partea secundă prin Chică-Roșă, care l-a învins pe portarul Kukic cu un șut din interiorul careului. Egalarea a venit în minutul 81, dintr-o lovitură de la 11 metri transformată de Mailat , acordată în urma unui fault comis de Dongmo .

Supărarea lui Marius Croitoru

„Am îmbătrânit 3 ani! Este păcat de munca băieților. Am luat gol, practic, din nimic! Din nimic! Nu știu cum fac unele echipe de marchează așa de ușor. Este peste puterea mea de înțelegere”, a transmis Marius Croitoru.

În ciuda problemelor din defensivă, antrenorul a ținut să își laude jucătorii pentru efortul depus de-a lungul partidei, invocând și problemele de efectiv cu care s-a confruntat în atac.

„Eu sunt mândru de băieții mei și de felul cum s-au comportat. S-a dovedit încă o dată că Botoșaniul joacă doar pe teren. Am încercat să câștigăm astăzi pentru noi, pentru a ne oferi posibilitatea să mai urcăm o poziție. Mergem la Csikszereda să facem un joc bun și să sperăm că mai putem urca un loc. Îi felicit pe băieți pentru tot ceea ce au reușit în acest an.

În plan ofensiv, am avut 4 accidentați în decursul acestei săptămâni. Prima repriză a fost în controlul nostru. Sunt supărat pentru că echipa adversă a intrat o singură dată în careu, iar noi am luat gol! Sunt supărat rău, pentru că am lucrat lucrurile astea la antrenament”, a mai spus antrenorul.

Înaintea ultimei etape din play-out, FC Botoșani se află pe locul trei, cu 33 de puncte. Petrolul ocupă poziția a șasea, cu 25 de puncte. Meciul de la Botoșani s-a încheiat cu tensiuni, oaspeții rămânând în zece oameni în minutul 90+3, după eliminarea lui Boțogan pentru o intrare dură la Ongenda.