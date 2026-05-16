Fotbalistul alungat de Becali de la FCSB, pe lista lui Sepsi OSK!

Formația din Sfântu Gheorghe a obținut promovarea directă după ultima etapă din play-off-ul Ligii 2, încheind sezonul la egalitate de puncte cu FC Voluntari, 64, dar cu avantaj la punctele acumulate în sezonul regular.

Potrivit GSP, oficialii lui Sepsi au așteptat confirmarea matematică a revenirii în Superligă pentru a începe negocierile oficiale cu Ștefănescu, liber de contract după despărțirea de Konyaspor.

Sepsi OSK îl vrea pe Marius Ștefănescu

Mijlocașul dreapta a avut cele mai bune evoluții ale carierei chiar la Sepsi, unde a bifat 191 de meciuri, 37 de goluri și 26 de pase decisive. În perioada petrecută la Sfântu Gheorghe, a cucerit două Cupe ale României și două Supercupe.