Fotbalistul alungat de Becali de la FCSB, pe lista lui Sepsi OSK!

Sepsi OSK pregătește deja primele mutări după revenirea în Superligă.

marius stefanescuFCSBSepsi OSK
Formația din Sfântu Gheorghe a obținut promovarea directă după ultima etapă din play-off-ul Ligii 2, încheind sezonul la egalitate de puncte cu FC Voluntari, 64, dar cu avantaj la punctele acumulate în sezonul regular.

Potrivit GSP, oficialii lui Sepsi au așteptat confirmarea matematică a revenirii în Superligă pentru a începe negocierile oficiale cu Ștefănescu, liber de contract după despărțirea de Konyaspor.

Sepsi OSK îl vrea pe Marius Ștefănescu

Mijlocașul dreapta a avut cele mai bune evoluții ale carierei chiar la Sepsi, unde a bifat 191 de meciuri, 37 de goluri și 26 de pase decisive. În perioada petrecută la Sfântu Gheorghe, a cucerit două Cupe ale României și două Supercupe.

În vara lui 2024, FCSB l-a transferat pentru 1,3 milioane de euro, însă fotbalistul nu a reușit să confirme pe deplin. A adunat 27 de meciuri și 3 goluri în tricoul roș-albaștrilor, contribuind la câștigarea titlului și a Supercupei, însă prestațiile sale nu l-au convins pe Gigi Becali.

Patronul FCSB-ului l-a criticat public în mai multe rânduri și a transmis că „nu poate să facă față nivelului” echipei. În cele din urmă, Ștefănescu a fost cedat la Konyaspor pentru aproximativ 300.000 de euro, o sumă mult mai mică decât cea plătită inițial de FCSB.

Experiența din Turcia nu a fost una reușită. Fotbalistul a bifat doar opt meciuri în campionat și trei în Cupă pentru Konyaspor.

