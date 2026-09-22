Partidele de luni, Oțelul – Corvinul (2-3) și Petrolul – Csikszereda (2-0), au fost ultimele din etapa a 10-a a Superligii. Ceea ce înseamnă că tocmai s-a încheiat prima treime din sezonul regulat.

După partidele disputate până acum, Dinamo, Petrolul și nou-promovata Corvinul Hunedoara pot fi trecute la capitolul surprizelor plăcute din acest sezon. Formația din Ștefan cel Mare strălucește și după plecarea lui Zeljko Kopić, sub comanda portughezului Nuno Campos, fiind pe locul 1. Petrolul, care a prins ultimul loc salvator în campionatul trecut, 12 din 16 în play-out, e acum foarte sus, pe 4! În fine, Corvinul, cu Florin Maxim pe bancă, demonstrează, încă o dată, că poate face față la un nivel înalt, după impresia bună lăsată în cupele europene, în campania 2024-2025.

Csikszereda, rezultate groaznice, fără precedent!

La capitolul dezamăgirilor, firește, FCSB ocupă locul 1. Fosta campioană e pe 10 în clasament, cu doar trei victorii și un golaveraj negativ: 13-17.

Dincolo de drama roș-albaștrilor însă, avem un dezastru fotbalistic în Superliga noastră: Csikszereda. Gruparea din Miercurea Ciuc s-a salvat de la retrogradare, sub comanda lui Robert Ilyeș (52 de ani). Antrenorul care a reușit promovarea și-a întregit opera, ducând Csikszereda pe un călduț loc 11 în play-out-ul ediției precedente de campionat.

După plecarea lui Ilyeș însă, s-a ales praful de echipă. Dovadă și bilanțul din primele zece etape: 0 victorii, 1 egal, 9 înfrângeri, golaveraj 6-23!

Când luăm la puricat clasamentul Superligii din 2015 încoace, vedem că niciodată n-a existat o echipă într-o asemenea situație catastrofală, precum Csikszereda, în momentul de față! Inclusiv Gaz Metan Mediaș și ACS Poli Timișoara, care aveau punctaj negativ după primele zece etape, în sezoanele 2021-2022, respectiv 2016-2017, ajunseseră în această situație din cauza unor depunctări dictate la comisii. În schimb, pe teren, ambele grupări strânseseră mai multe puncte, comparativ cu Csikszereda acum.

Având în vedere situația ciucanilor, la ora actuală, doar un miracol fotbalistic mai poate salva echipa de la retrogradare, în această campanie. Mai ales că deja sunt 9 puncte distanță față de locul 14, primul care asigură prezența la barajul salvării.

Cum au stat ultimele clasate din Superliga noastră, după 10 etape, în sezoanele anterioare

*Sezonul trecut: Metaloglobus (3 puncte)

*2024-2025: Gloria Buzău (7 puncte)

*2023-2024: FC Botoșani (6 puncte)

*2022-2023: Chindia (4 puncte)

*2021-2022: Gaz Metan (-2 puncte)

Pe teren, formația din Mediaș strânsese, totuși, 8 puncte prin două victorii și două egaluri.

*2020-2021: Astra Giurgiu (5 puncte)

*2019-2020: FC Voluntari (5 puncte)

*2018-2019: FC Voluntari (4 puncte)

*2017-2018: Juventus București (3 puncte)

*2016-2017: ACS Poli (-9 puncte)

Pe teren, formația din Timișoara obținuse, totuși, o victorie și două egaluri.

*2015-2016: Petrolul (2 puncte)