Lovitură pentru Kopic! Anunțul făcut în Polonia, după 5 meciuri fără victorie

Lovitură pentru Kopic! Anunțul făcut în Polonia, după 5 meciuri fără victorie Fotbal extern
SPORT.RO
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Zeljko Kopic (49 de ani) este în continuare fără victorie la Wieczysta Cracovia, formație pe care a preluat-o luna trecută, iar croatul ar putea fi demis.

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Zeljko KopicWieczysta CracoviaPoloniaFlorentin Petre
Din articol

Plecat în vară de la Dinamo, după un mandat de doi ani și jumătate, Zeljko Kopic a fost însoțit de secundul Florentin Petre la Wieczysta Cracovia. Startul celor doi la nou-promovată este modest, iar presa din Polonia vorbește deja despre o posibilă demitere

Kopic ar putea fi demis de la Wieczysta Cracovia în această pauză - presa poloneză

Instalat pe 26 august, Kopic nu a obținut nicio victorie până în prezent. Cu el pe bancă, Wieczysta Cracovia a înregistrat două remize și trei eșecuri, iar nou-promovata din Ekstraklasa este penultima în clasament după 8 etape. În plus, a părăsit Cupa Poloniei după un eșec contra unei formații din liga a treia. TVP Sport scrie acum că Zeljko Kopic ar putea fi demis de la echipă în această pauză pentru meciurile echipelor naționale.

"Sławomir Peszko (n.r - conducătorul de la Wieczysta Cracovia) pare să fi greșit atunci când a ales noul antrenor. Croatul a fost eliminat din Cupa Poloniei de o echipă din liga a treia și nu a reușit să câștige niciunul dintre cele patru meciuri disputate în campionat.

Nu ne-ar surprinde dacă în pauza internațională ar avea loc o nouă schimbare de antrenor. Poziția lui Kopic este cea mai șubredă din întregul campionat", a scris TVP Sport.

Ce a spus Kopic după remiza din ultima etapă

Formația pregătită de Zeljko Kopic și Florentin Petre a remizat vineri seară pe terenul lui Widzew Lodz, scor 2-2, în etapa a 9-a, după cum Sport.ro v-a prezentat aici. Wieczysta a fost condusă de două ori, dar a revenit de fiecare dată.

Kopic, instalat la finalul lunii august, nu a obținut încă o victorie cu Wieczysta. În minutul 90+5, tehnicianul croat a primit direct cartonașul roșu după proteste la adresa arbitrului, în urma unei decizii privind un aut.

„În primul rând, aș vrea să atrag atenția asupra atmosferei excelente și a gazonului foarte bine pregătit. A fost un meci foarte bun de urmărit”, a spus Kopic.

„Pentru mine nu a fost neapărat vorba despre un fotbal frumos, de calitate. Știu că suntem capabili de asta. Astăzi a fost vorba despre a arăta determinare și că suntem niște luptători. Pentru mine, acesta a fost cel mai important lucru”, a declarat tehnicianul.

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