Lovitură pentru Kopic! Anunțul făcut în Polonia, după 5 meciuri fără victorie

Plecat în vară de la Dinamo, după un mandat de doi ani și jumătate, Zeljko Kopic a fost însoțit de secundul Florentin Petre la Wieczysta Cracovia. Startul celor doi la nou-promovată este modest, iar presa din Polonia vorbește deja despre o posibilă demitere

Kopic ar putea fi demis de la Wieczysta Cracovia în această pauză - presa poloneză

Instalat pe 26 august, Kopic nu a obținut nicio victorie până în prezent. Cu el pe bancă, Wieczysta Cracovia a înregistrat două remize și trei eșecuri, iar nou-promovata din Ekstraklasa este penultima în clasament după 8 etape. În plus, a părăsit Cupa Poloniei după un eșec contra unei formații din liga a treia. TVP Sport scrie acum că Zeljko Kopic ar putea fi demis de la echipă în această pauză pentru meciurile echipelor naționale.

"Sławomir Peszko (n.r - conducătorul de la Wieczysta Cracovia) pare să fi greșit atunci când a ales noul antrenor. Croatul a fost eliminat din Cupa Poloniei de o echipă din liga a treia și nu a reușit să câștige niciunul dintre cele patru meciuri disputate în campionat.

Nu ne-ar surprinde dacă în pauza internațională ar avea loc o nouă schimbare de antrenor. Poziția lui Kopic este cea mai șubredă din întregul campionat", a scris TVP Sport.