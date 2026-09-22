Suedezii au dat scorul exact la meciul cu România: "Cerem prea mult?"

România va avea o misiune foarte dificilă în Liga Națiunilor, după ce a fost repartizată într-o grupă cu două participante de la Cupa Mondială, Suedia și Bosnia, dar și Polonia, formație care a ratat la baraj calificarea.

Suedia, 15 meciuri consecutive cu gol încasat! "2-0 cu România, cerem prea mult?"

În săptămâna jocului de la Solna, presa suedeză vorbește despre obiectivul naționalei lui Graham Potter, acela de a promova în Liga A din Nations League și de a lua o opțiune serioasă de calificare la EURO 2028.

Cu toate acestea, Aftonbladet scrie despre marea problemă a Suediei din ultimul an: echipa lui Graham Potter a încasat cel puțin un gol în fiecare dintre ultimele 15 meciuri jucate! Precedenta astfel de serie negativă datează tocmai din anul 1950, când suedezii aveau 16 partide consecutive cu gol primit.

Pe lângă o victorie, suedezii așteaptă ca echipa lui Graham Potter să își păstreze poarta intactă și să încheie seria neagră. Aftonbladet a avansat și scorul ideal pentru confruntarea cu România, de vineri.

"România cea nouă a lui Gheorghe Hagi, adversara bine pusă la punct pe care Suedia o va întâlni acum, și Polonia lui Jan Urban, aflată în căutarea revanșei după meciul de baraj. Sunt partide care vor reprezenta atât teste, cât și oportunități.

Ne dorim să vedem acea fundație solidă, care să facă Suedia să pară din nou sigură și stabilă. 2-0 cu România, după un meci bun. Cerem prea mult?", au scris suedezii.

Suedia vine după dezastrul din preliminariile CM 2026, când a obținut doar două puncte din cele șase meciuri jucate. Totuși, a obținut calificarea la turneul final datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, iar la Mondial a ajuns până în faza 16-imilor, unde a fost eliminată de Franța (0-3).

Graham Potter, actualul selecționer, a fost instalat la cârma naționalei Suediei în octombrie 2025. În luna martie a acestui an, fostul antrenor de la Brighton, Chelsea și West Ham și-a prelungit contractul până în 2030.