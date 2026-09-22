Suedezii au dat scorul exact la meciul cu România: "Cerem prea mult?"

Suedezii au dat scorul exact la meciul cu România: &quot;Cerem prea mult?&quot; Nationala
SPORT.RO
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Naționala României debutează în noua ediție din Liga Națiunilor cu un meci pe terenul Suediei, vineri, de la ora 21:45.

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SuediaGraham PotterEchipa Nationala
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România va avea o misiune foarte dificilă în Liga Națiunilor, după ce a fost repartizată într-o grupă cu două participante de la Cupa Mondială, Suedia și Bosnia, dar și Polonia, formație care a ratat la baraj calificarea.

Suedia, 15 meciuri consecutive cu gol încasat! "2-0 cu România, cerem prea mult?"

În săptămâna jocului de la Solna, presa suedeză vorbește despre obiectivul naționalei lui Graham Potter, acela de a promova în Liga A din Nations League și de a lua o opțiune serioasă de calificare la EURO 2028.

Cu toate acestea, Aftonbladet scrie despre marea problemă a Suediei din ultimul an: echipa lui Graham Potter a încasat cel puțin un gol în fiecare dintre ultimele 15 meciuri jucate! Precedenta astfel de serie negativă datează tocmai din anul 1950, când suedezii aveau 16 partide consecutive cu gol primit.

Pe lângă o victorie, suedezii așteaptă ca echipa lui Graham Potter să își păstreze poarta intactă și să încheie seria neagră. Aftonbladet a avansat și scorul ideal pentru confruntarea cu România, de vineri.

"România cea nouă a lui Gheorghe Hagi, adversara bine pusă la punct pe care Suedia o va întâlni acum, și Polonia lui Jan Urban, aflată în căutarea revanșei după meciul de baraj. Sunt partide care vor reprezenta atât teste, cât și oportunități.

Ne dorim să vedem acea fundație solidă, care să facă Suedia să pară din nou sigură și stabilă. 2-0 cu România, după un meci bun. Cerem prea mult?", au scris suedezii.

Suedia vine după dezastrul din preliminariile CM 2026, când a obținut doar două puncte din cele șase meciuri jucate. Totuși, a obținut calificarea la turneul final datorită rezultatelor din Liga Națiunilor, iar la Mondial a ajuns până în faza 16-imilor, unde a fost eliminată de Franța (0-3).

Graham Potter, actualul selecționer, a fost instalat la cârma naționalei Suediei în octombrie 2025. În luna martie a acestui an, fostul antrenor de la Brighton, Chelsea și West Ham și-a prelungit contractul până în 2030.

Schimbare de ultimă oră în lotul Suediei, chiar în apărare

Luni, Graham Potter, selecționerul Suediei, a anunțat că este nevoit să facă o schimbare de urgență în lotul naționalei, după ce fundașul central Gustaf Lagerbielke (26 de ani) a acuzat o accidentare și a devenit indisponibil pentru meciul cu România.

"Se pare că Lagerbielke va rata meciul cu România de acasă. Are o problemă la inghinali. Nu este ceva grav, dar cred că meciul cu România va veni prea repede pentru el", a spus Potter, citat de Futboll Skanalen.

Lagerbielke joacă la Braga, iar în ultima perioadă a devenit om de bază pentru Suedia. Fundașul central a fost integralist în toate cele patru meciuri de la Cupa Mondială, iar în total are 15 partide și două goluri la echipa națională.

Având în vedere accidentarea lui Lagerbielke, Graham Potter a decis să convoace de urgență un alt jucător - fundașul central John Mellberg (20 de ani), legitimat la RB Salzburg, care inițial fusese chemat la naționala U21 a Suediei.

John Mellberg a mai fost convocat la naționala de seniori a Suediei, în 2025, însă nu a apucat să debuteze.

Nu este prima problemă a Suediei înaintea meciului cu România. Mattias Svanberg, Taha Ali și Gustaf Nilsson, aflați în lotul anunțat de Graham Potter, au acuzat și ei probleme medicale și au fost înlocuiți cu Hugo Larsson, Williot Swedberg și Paulos Abraham.

Cum arată lotul actualizat al Suediei

Portari

  • Melker Ellborg – Sunderland
  • Viktor Johansson – Stoke City
  • Noel Törnqvist – Monza

Fundași

  • Hjalmar Ekdal – Burnley
  • Gabriel Gudmundsson – Leeds United
  • Emil Holm – Bologna
  • Gustaf Lagerbielke – Braga
  • John Mellberg – RB Salzburg
  • Victor Nilsson Lindelöf – Aston Villa
  • Hampus Skoglund – Hammarby
  • Carl Starfelt – Celta Vigo
  • Elliot Stroud – Hull City
  • Daniel Svensson – Borussia Dortmund

Mijlocași și atacanți

  • Paulos Abraham – Hammarby
  • Yasin Ayari – Brighton
  • Lucas Bergvall – Tottenham
  • Alexander Bernhardsson – Wolfsburg
  • Viktor Gyökeres – Arsenal
  • Alexander Isak – Liverpool
  • Jesper Karlström – Udinese
  • Hugo Larsson – Fulham
  • Sebastian Nanasi – Strasbourg
  • Benjamin Nygren – Celtic
  • Williot Swedberg – Celta Vigo
  • Patrik Wålemark – Lech Poznań
  • Besfort Zeneli – Union Saint-Gilloise

Programul României din Liga Națiunilor

  • Vineri, 25 septembrie, ora 21:45: Polonia – Bosnia-Herțegovina, Suedia – ROMÂNIA
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Bosnia-Herțegovina, Suedia – Polonia
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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