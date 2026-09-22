FCSB, inclusiv acum când e la pământ, rămâne cea mai atractivă vitrină din fotbalul românesc. Graba cu care cei mai mulți antrenori spun „Da!“, la primul apel primit de la Gigi Becali, confirmă această realitate.

Acum, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) e pe cale să-și înceapă alt treilea mandat la formația bucureșteană. De această dată însă, „Reghe“ va prelua din mers o echipă care nu mai are nicio legătură cu cea la care a fost el, în perioadele 2012-2014 și 2015-2017, și cu care a cucerit patru trofee. Astăzi, FCSB e echipa de pe locul 10, de play-out, unde a ajuns și în campania anterioară, cu o singură victorie în ultimele opt etape și un golaveraj negativ (13-17).

Dacă FCSB s-a schimbat în rău, în ultimele două sezoane, în schimb, Laurențiu Reghecampf a reușit să-și relanseze cariera din 2024 încoace. El revine acum la gruparea patronată de Gigi Becali cu alura de salvator, mai ales după ultimele sale rezultate.

Reghecampf, la pământ în momentul plecării din țară

Când s-a „rupt“ de campionatul intern, în septembrie 2023, părăsind Universitatea Craiova cu scandal din dorința disperată de a ajunge la petrodolarii arabilor, Laurențiu Reghecampf venea după o serie de eșecuri profesionale. Dovadă și faptul că, în acel moment, ultimul său trofeu câștigat data din 2018.

Dar nici plecarea de la Craiova nu l-a ajutat imediat pe „Reghe“. Din contră! Instalat la Al-Tai (Arabia Saudită), românul a avut niște rezultate catastrofale: 19 meciuri, 4 victorii, 3 egaluri, 12 înfrângeri, golaveraj 21-43! Cu asemenea cifre, Reghecampf a fost demis în aprilie 2024, iar Al-Tai a retrogradat la capătul acelui sezon 2023-2024.