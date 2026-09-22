SPECIAL Alt Reghecampf: ce a făcut noul antrenor al FCSB-ului în cei trei ani în care a fost plecat din țară

Alt Reghecampf: ce a făcut noul antrenor al FCSB-ului în cei trei ani în care a fost plecat din țară Superliga
SPORT.RO
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Într-o încercare disperată de a salva acest sezon, Gigi Becali a apelat la un tehnician care a mai fost de două ori la club.

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Laurentiu ReghecampfFCSBAl-TaiEsperance TunisAl-Hilal Omdurman
Din articol

FCSB, inclusiv acum când e la pământ, rămâne cea mai atractivă vitrină din fotbalul românesc. Graba cu care cei mai mulți antrenori spun „Da!“, la primul apel primit de la Gigi Becali, confirmă această realitate.

Acum, Laurențiu Reghecampf (51 de ani) e pe cale să-și înceapă alt treilea mandat la formația bucureșteană. De această dată însă, „Reghe“ va prelua din mers o echipă care nu mai are nicio legătură cu cea la care a fost el, în perioadele 2012-2014 și 2015-2017, și cu care a cucerit patru trofee. Astăzi, FCSB e echipa de pe locul 10, de play-out, unde a ajuns și în campania anterioară, cu o singură victorie în ultimele opt etape și un golaveraj negativ (13-17).

Dacă FCSB s-a schimbat în rău, în ultimele două sezoane, în schimb, Laurențiu Reghecampf a reușit să-și relanseze cariera din 2024 încoace. El revine acum la gruparea patronată de Gigi Becali cu alura de salvator, mai ales după ultimele sale rezultate.

Reghecampf, la pământ în momentul plecării din țară

Când s-a „rupt“ de campionatul intern, în septembrie 2023, părăsind Universitatea Craiova cu scandal din dorința disperată de a ajunge la petrodolarii arabilor, Laurențiu Reghecampf venea după o serie de eșecuri profesionale. Dovadă și faptul că, în acel moment, ultimul său trofeu câștigat data din 2018.

Dar nici plecarea de la Craiova nu l-a ajutat imediat pe „Reghe“. Din contră! Instalat la Al-Tai (Arabia Saudită), românul a avut niște rezultate catastrofale: 19 meciuri, 4 victorii, 3 egaluri, 12 înfrângeri, golaveraj 21-43! Cu asemenea cifre, Reghecampf a fost demis în aprilie 2024, iar Al-Tai a retrogradat la capătul acelui sezon 2023-2024.

Reghecampf, performanță istorică: două titluri în același sezon!

Cu cota făcută praf, cu interdicția de a mai antrena în țară din cauza litigiului cu Craiova lui Rotaru, „Reghe“ și-a găsit salvarea în Africa.

Instalat la Esperance Tunis, în noiembrie 2024, românul a avut niște rezultate spectaculoase. Cu doar două înfrângeri în 24 de partide, Reghecampf a cucerit Supercupa Tunisiei și a dus echipa la vârful clasamentului, cu șanse mari la titlu. Doar că, supriză! Când Esperance era pe val, iar „Reghe“ pregătea dubla cu Mamelodi Sundowns (Africa de Sud) din sferturile Champions League, el a fost înlăturat de conducerea clubului. Brusc, fără nicio explicație concretă. Nici până în ziua de astăzi nu s-a aflat ce a stat în spatele rezilierii contractului românului. Cert e că acest șut în fund s-a dovedit a fi un pas înainte pentru „Reghe“.

Ajuns la Al-Hilal Omdurman din Sudan, în august 2025, românul a fost, mai întâi, ținta ironiilor. Pentru că a semnat cu reprezentanta unei țări de care fugeau toți străinii din cauza unui război civil devastator. Timpul a demonstrat însă că Reghecampf a luat o decizie inspirată.

La Al-Hilal Omdurman, tehnicianul de 51 de ani a câștigat două campionate în același sezon 2025-2026! Cum întrecerea internă din Sudan era oprită din cauza războiului, „Reghe“ și-a înscris echipa în prima ligă din Rwanda. Pe care a câștigat-o la pas cu mai multe etape înainte de final. Aici, românul a și fost ales „Antrenorul anului“ la gala organizată la finalul sezonului trecut.

Având în vedere că a rezolvat soarta titlului, în Rwanda, cu mult înainte de terminarea campionatului, Reghecampf și-a permis să meargă în Sudan, la Khartoum, în luna mai, pentru play-off-ul campionatului reluat din ianuarie 2026. Echipa secundă a celor de la Al-Hilal Omdurman a fost trimisă în Rwanda, pentru a bifa ultimele partide, lipsite de miză.

În Sudan, echipa lui Reghecampf a dominat play-off-ul și a cucerit un al doilea titlu fără emoții. Așadar, în perioada 2024-2026, tehnicianul român și-a trecut în CV trei trofee, după o perioadă de „secetă“ de șase ani la acest capitol.

Reghecampf, problemele comportamentale rămân

Acum, „Reghe“ va reveni la FCSB, după aceste reușite și cu cota refăcută. Problema sa principală rămâne comportamentul său. Atât la Esperance Tunis, cât și la Al-Hilal Omdurman, el a fost implicat în conflicte interne, scandaluri și despărțiri controversate. Dar rezultatele au fost de partea sa, la ambele grupări! Și cum un antrenor e „ținut în viață“ de rezultatele sale, viitorul acestui mandat al lui „Reghe“, la FCSB, depinde exclusiv de capacitatea sa de a „resuscita“ o echipă decăzută, în momentul de față.

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