În acest sezon, echipa de pe ”Metropolitano” a bifat cinci victorii în campionat, un egal și o înfrângere și se situează pe locul secund cu 16 puncte, clasându-se la cinci lungimi în spatele campioanei en-titre și liderului curent FC Barcelona.

”Cholo” Simeone e loco: ”Ea e cea mai bună echipă acum! Parcă e din alt sport!”

Diego ”Cholo” Simeone a lăudat-o pe FC Barcelona după primele etape din La Liga. Antrenorul madrilenilor a evidențiat că formația dirijată de Hansi Flick pare că practică un alt sport, mai ales atunci când evoluează pe teren propriu și are susținătorii de partea ei.

Atletico o va întâlni pe Barcelona la începutul lunii octombrie, în etapa #12 din primul eșalon al Spaniei. Ultima dată, cele două s-au întâlnit în sferturile UCL din stagiunea precedentă, când madrilenii s-au impus cu 3-2 la general și au obținut accederea în semifinalele competiției

”Pare că Barcelona joacă un alt sport față de noi. Nu aveau un nouar, apoi a venit Raphinha și a înscris 12 goluri. Și Yamal, dacă nu greșesc, are șapte reușite.

Îți fac un pressing pe teren propriu... Îți fură din timp și nu le e frică de riscuri. Ei sunt cei mai buni acum!”, a spus Diego Simeone, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Cum arată clasamentul din La Liga

După șapte runde desfășurate în primul eșalon al Spaniei, Barcelona se situează în fruntea clasamentului cu 21 de puncte, urmată de Atletico Madrid cu 16 puncte. Podiumul este completat de Betis care are același număr de puncte cu gruparea de pe ”Metropolitano”, dar un golaveraj mai slab.