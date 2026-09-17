Joi, de la ora 16:00, Bogdan Lobonț și Robert Niță sunt invitații lui Andrei Grecu la VoyoSport Live. Emisiunea poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.

Cei trei au abordat cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc, dar și din fotbalul internațional.

Ce îi lipsește lui Rapid: „Nu se bate la titlu”

Constantin Schumacher a analizat în exclusivitatea la VOYO SPORT LIVE startul de sezon al Rapidului și a explicat de ce crede că echipa lui Daniel Pancu nu se bate la titlu în formula actuală.

Fostul jucător de la Rapid consideră că giuleștenii nu au rezerve suficient de valoroase și nu îi vede printre favoriții la titlu din această cauză.

„Pancu a schimbat atitudinea echipei, joacă până în ultimul minut. Asta s-a văzut în ultimele meciuri, pentru că au marcat pe final. În meciurile de acasă suporterii sunt prezenți și încurajează echipa, iar acest lucru este foarte important, sper să reușească să mențină acest ritm.

Nu cred că Rapid poate în acest moment să se bată la titlu, le mai trebuie cel puțin trei-patru jucători care să poată să facă diferența și care să facă din Rapid o echipă cu pretenții de titlu.

(n.r. o vedeți pe FC Argeș capabilă să facă surpriza?) FC Argeș în momentul ăsta are vreo nouă jucători accidentați, dintre care șase ar fi fost titulari. Este foarte greu pentru FC Argeș, cred că de abia așteaptă să treacă meciul ăsta și să vină pauza (n.r. pentru echipele naționale), iar atunci jucătorii accidentați vor reveni pentru următorul meci al sezonului”, a spus Constantin Schumacher, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE.