Mario Camora si-a anuntat viitorul! Unde va juca portughezul intrat in istoria CFR-ului: "Asta imi doresc, ca sa fiu impacat"

Camora vrea sa isi termine cariera la CFR si intr-o zi sa ajunga presedintele campioanei! Nu e sigur ca-l mai vrea si CFR! El e de 8 ani la Cluj!

Capitanul Camora s-a intors din vancata ca sa discute despre viitorul sau. El isi termina contractul la vara si CFR nu i-a facut o noua oferta.



"Eu vreau sa raman aici, in Romania, si sa continui la CFR! Astept si eu sa vina oferta de la CFR. Eu vreau sa plec in cantonament si cu viata rezolvata, ca sa am si eu liniste", a spus Mario Camora.

Camora are oferte de la echipe din Turcia, Cipru si Portugalia.

"Daca ar pleca, suta la suta ar fi o mare pierdere pentru CFR", este de parere Dan Petrescu.

Pe Camora l-a vrut si Becali la FCSB! Daca nu avea 32 de ani, Contra l-ar fi facut roman si l-ar fi chemat la nationala.