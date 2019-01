N-a luat Balonul de Aur, trebuie sa se multumeasca cu GLOBUL DE AUR! Ronaldo, desemnat cel mai bun jucator din lume in gala Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo a primit premiul Golden Globe Award la Dubai!

UPDATE | Cristiano Ronaldo, desemnat cel mai bun jucator al lumii in gala de la Dubai!

UPDATE | Didier Deschamps, desemnat cel mai bun antrenor al anului

Didier Deschamps presented with Best Coach Of The Year Award, presented by FIFA President Gianni Infantino

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 3, 2019

UPDATE | Fostul mare international croat Zvonimir Boban a primit si el premiul pentru intreaga cariera

Zvonimir Boban honoured with Special Career Award, presented by Saeed Hareb — Secretary General Dubai Sports Council

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) January 3, 2019

UPDATE | Jorge Mendes a fost desemnat cel mai bun agent din lume.

Gala Globe Soccer Awards de la Dubai si-a desemnat astazi castigatorii. Cristiano Ronaldo a primit premiul de cel mai bun jucator potrivit voturilor fanilor!

Fabio Capello a primit premiul pentru intreaga cariera, Fabio Paratici (Juventus) a fost desemnat cel mai bun director sportiv, iar Atletico cel mai bun club al anului 2018.