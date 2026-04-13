Zicu i-a luat locul lui Gheorghe Hagi pe banca tehnică a Farului Constanța la finalul stagiunii precedente, după ce ”Regele” a explicat că își dorește o pauză de la antrenorat.

Fostul internațional român a bifat 33 de apariții la cârma ”marinarilor”, unde a înregistrat o medie de 1,24 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

De ce a plecat Ianis Zicu de la Farul: ”Nu a fost o decizie ușoară”

Ianis Zicu s-a despărțit oficial de Farul Constanța luni, iar în locul său a venit Flavius Stoican, care a oferit și primele declarații ca antrenor principal la ”marinari”.

Într-un mesaj publicat pe rețelele social media, Ianis Zicu a evidențiat că i-a simțit pe jucătorii săi că au nevoie de un suflu nou la echipă, de un antrenor care poate veni cu un impuls nou.

”Astăzi vreau să vă anunț încheierea colaborării mele cu Farul Constanța. Nu este o decizie ușoară, ci una luată după multe gânduri și cu dorința sinceră de a face ce este mai bine pentru echipă.

Am simțit că băieții au nevoie de un nou impuls, de un alt vibe în interiorul grupului, care să transforme ghinionul din ultimele partide în energie pozitivă și rezultate pozitive în următoarele meciuri.

Vreau să le mulțumesc din suflet jucătorilor cu care am lucrat, un grup care a muncit zi de zi, care a luptat și a încercat mereu să câștige. Am trăit împreună momente frumoase, victorii importante cu FCSB, Rapid, Craiova sau CFR, dar și înfrângeri dureroase care ne-au încercat pe toți.

Mulțumesc conducerii clubului pentru încredere și pentru susținere pe toată durata colaborării. Un gând special îl am pentru toți oamenii din jurul echipei, staff-ul auxiliar, cei care nu sunt mereu în prim-plan, dar fără de care nimic nu ar fi posibil.

Profesionalismul, devotamentul și munca lor zilnică, de multe ori nevăzută, au făcut diferența și au ținut această echipă unită în momentele grele.

Și, bineînțeles, mulțumesc suporterilor. Pentru primirea călduroasă, pentru fiecare meci de acasă și pentru toate deplasările în care ați fost alături de noi. Ați fost mereu un sprijin real.

Plec cu respect și recunoștință. Farul rămâne un capitol important pentru mine și, oriunde voi fi, voi rămâne suporterul acestui club.

Vă mulțumesc!”, a scris Zicu pe Facebook.

Eșecurile cu Unirea Slobozia (0-1) și FC Hermannstadt (0-1) au făcut să se încheie colaborarea dintre Farul Constanța și Ianis Zicu.

