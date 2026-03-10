Sezonul regulat din SuperLiga României s-a încheiat, iar lider este Universitatea Craiova, urmată de Rapid București, Universitatea Cluj, CFR Cluj, Dinamo București și FC Argeș.

Marian Iancu „FC Argeș este șunca din fasolea tuturor”

Fostul patron al lui Politehnica Timișoara, Marian Iancu, a analizat lupta din play-off și crede că nou-promovata FC Argeș ar putea produce surprize.

„Craiova are o rezervă de calitate și forță fotbalistică încă neexploatată. Rapidul nu are nicio rezervă, este la maximum. La fel și CFR Cluj, joacă la full putere și sunt previzibili. Dinamo are valoare, dar este imprevizibilă. U Cluj sunt la maxim și, dacă rămân acolo fără presiune, pot face surprize frumoase.

FC Argeș este șunca din fasolea tuturor. Cel puțin așa o văd toți cei din play-off. Cu siguranță, unii vor face indigestie după punctele pierdute cu băieții lui Coman”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Nou-promovata FC Argeș a avut un sezon regulat solid, cu 15 victorii, 5 remize și 10 înfrângeri, acumulând 50 de puncte.

Clasamentul din play-off după înjumătățirea punctelor arată astfel:

Universitatea Craiova – 30 puncte

Rapid București – 28 puncte

Universitatea Cluj – 27 puncte

CFR Cluj – 27 puncte

Dinamo București – 26 puncte

FC Argeș – 25 puncte

Campioana României va evolua în turul 1 preliminar din UEFA Champions League, câștigătoarea Cupa României va merge în turul 1 preliminar din UEFA Europa League, iar locurile 2 și 3 pot ajunge în UEFA Europa Conference League.