VIDEO Marian Iancu a răbufnit! Replică acidă pentru Daniel Pancu: „Prea multe prostii și minciuni”

Marian Iancu a răbufnit! Replică acidă pentru Daniel Pancu: „Prea multe prostii și minciuni” Superliga
SPORT.RO
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Daniel Pancu a început pregătirile pentru noul sezon la Rapid, însă situația din lot îi dă deja bătăi de cap. 

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Tehnicianul giuleștenilor are la dispoziție nu mai puțin de nouă jucători de profil ofensiv pentru doar două posturi de extremă și a lăsat de înțeles că va renunța la câțiva dintre ei în perioada următoare.

În banda dreaptă îi are la dispoziție pe Olimpiu Moruțan, Alexandru Dobre, Rareș Pop, Drillon Hazrollaj și Talisson, în timp ce pentru partea stângă se bazează pe Claudiu Petrila, Mohammed Kamara, Omar El Sawy și Robert Gheorghe.

Marian Iancu îl pune la punct pe Daniel Pancu: „Prosteală, neștiință, incapacitate de a înțelege fenomenul”

Declarațiile lui Pancu nu au fost pe placul lui Marian Iancu, fostul patron al Politehnicii Timișoara și susținător declarat al Rapidului. 

Omul de afaceri a lansat un atac dur la adresa tehnicianului giuleștean, pe care îl acuză că își pregătește deja scuze pentru un eventual sezon ratat.

„Urmăresc Rapidul de ceva timp. Pancu, acest narcisist prin excelență, doar el contează, el e cel mai bun, el rezolvă totul, invincibil, de neatins, statuie, frumos. Doar el e rapidist! El le știe pe toate. A venit și ne-a spus că Rapidul are un lot de Champions League, că ceilalți nu au fost în stare să îl pună în valoare. Că are un lot mai bun ca CFR-ul, deși e construit cu rămășițele de la CFR, de la Craiova, firmiturile de pe jos, de unde au găsit, fără bani.

Iată acum, își creează alibi. Doar el contează. El nu știe unde a venit, deși ne mințea acum câteva zile că venea în rai. Uite, acum are un lot depresiv, un lot neimplicat, consumat; și-a creat un alibi pentru nereușite. O nereușită certă, pe care o estimam eu de patru ani, și nu numai pentru anul care vine, ci pentru tot ce vine de aici încolo. Dragii mei, eu când vă spuneam că Moruțan nu e numărul 10, toți mă înjurau! Cei de la club, probabil dacă voiam să vin la stadion, nu mă primeau înăuntru”, a declarat Marian Iancu într-un videoclip publicat pe Facebook.

Fostul finanțator s-a declarat nemulțumit și de plecarea lui Tobias Christensen la Wieczysta Krakow, după doi ani petrecuți în Giulești.

„Prea multe prostii, prea multe minciuni, prea multă prosteală, neștiință, incapacitate de a înțelege fenomenul. Acum aflăm că pleacă Tobias (n.r. - Christensen). Jucătorul care i-a ținut pe locul 1 cât a fost pe teren; când l-au pus pe bancă, s-au dus în cap, s-au dus pe tobogan.

Acum l-au vândut. Ce tâmpiți! Cum e posibil așa ceva? Cum să-ți plece un asemenea jucător? Domnule Narcis, domnule trădător, cum îți spun cei de la Cluj, ne vei trăda și pe noi pentru tine, pentru frumusețea ta, pentru mângâierile pe care ți le faci singur. Ne vei trăda și pe noi, suporterii din Giulești, rapidiști. Dragii mei, lăsați iluziile, ca să nu mai avem iar deziluzii. Voi sunteți parte din vină că îi acceptați pe acești nemernici”, a mai spus Iancu.

Rapid va pleca pe 29 iunie în cantonamentul din Austria, unde Daniel Pancu își va testa echipa în trei meciuri amicale, cu Rapid Viena, FC Kosice și Slovan Liberec.

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