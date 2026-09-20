Mijlocaşul Pascal Gross şi-a încheiat cariera la naţionala de fotbal a Germaniei pentru a face loc jucătorilor tineri şi pentru a se concentra asupra echipei la care joacă, Brighton & Hove Albion, viitoarea adversară a Universităţii Craiova în Conference League.

Pascal Gross s-a retras din naționala Germaniei

”Nu am social media, nu am renunţat oficial acum, dar am renunţat. S-a terminat pentru mine după Cupa Mondială”, a declarat Gross pentru told Sky TV după ce Brighton a învins-o cu 3-0 pe campioana din Premier League, Arsenal, sâmbătă, pe teren propriu.

”Cred că a venit vremea pentru mine să urez toate cele mai bune noii generaţii şi să îi ţin degetele încrucişate. Încă îmi place să joace fotbal, aici, la club. Cred că e o reconstrucţie la naţionala Germaniei, ceea ce este un lucru bun”, a mai spus Gross, potrivit Agerpres.

Pascal Gross, 35 ani, a adunat 19 selecţii la echipa naţională, marcând un gol, ultimul său meci fiind cel cu Ecuadorul (1-2), de la Cupa Mondială din această vară.

Gross nu a fost nominalizat în lotul de 44 de jucători anunţat de noul selecţioner Jurgen Klopp pentru meciurile din Liga Naţiunilor.

Pascal Gross este al treilea jucător care se retrage din echipa naţională după eliminarea acesteia de către Paraguay, la penalty-uri, în şaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale din America de Nord, după portarul Manuel Neuer şi fundaşul central Antonio Rudiger.

Brighton va juca în etapa a patra a Conference League cu Universitatea Craiova, în data de 26 noiembrie, pe teren propriu.