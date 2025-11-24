Tricolorii lui Mircea Lucescu se vor duel cu Turcia pe 26 martie pentru un loc în finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada. Dacă va trece de turci, România va înfrunta câștigătoarea dintre Slovacia și Kosovo pe 31 martie.



Bogdan Lobonț, întrebat pe ce portar să mizeze Mircea Lucescu la baraj

Fostul mare portar al echipei naționale a mărturisit că nu se teme de Turcia, echipa pe care tricolorii o vor întâlni în semifinala play-off-ului, și spune că are mare încredere că România va fi la turneul final.

În ceea ce privește portarul pe care ar trebui să mizeze Mircea Lucescu la baraj, ”Pisica” a spus că oricare dintre cei trei goalkeeperi din lot, Ionuț Radu, Ștefan Târnovanu și Marian Aioani, pot face o figură frumoasă la baraj.

”Indiferent de adversarul care ne ieşea în cale trebuia să jucăm cu el. Dacă picam cu Ucraina ne întrebam dacă nu era mai bună Turcia sau Italia. Până în martie sunt convins că băieții noștri vor fi într-o formă foarte bună.

Le țin pumnii strânși să se califice la Campionatul Mondial. Cu orice echipă ar fi fost, ar fi o atmosferă asemănătoare, doar cu Ucraina, probabil, am fi jucat pe teren neutru. Băieții noștri sunt obișnuiți cu acest tip de atmosferă.

Eu nu mă tem, am mare încredere. Nu am niciun preferat pentru postul de portar al echipei naționale. Toți cei care fac parte din lot, Ștefan Târnovanu, Ionuț Radu sau Marian Aioani, pot face față cu brio în orice situație și împotriva oricărui adversar”, a spus Bogdan Lobonț.

