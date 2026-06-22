Gaura financiară din conturile FCSB. Cât a pierdut cu Gigi Becali prin vânzarea lui Darius Olaru în Belgia

Darius Olaru s-a despărțit de formația roș-albastră după șase ani și jumătate pentru a semna cu vicecampioana Belgiei. Deși mijlocașul avea un contract protejat de o clauză de reziliere fixată la 5 milioane de euro , mutarea s-a concretizat pentru doar 3 milioane de euro . Mai mult, presa din Belgia a avansat informația că suma reală de achiziție ar fi chiar mai mică, ridicându-se la 2,3 milioane de euro , ceea ce reprezintă un deficit major pentru clubul din București.

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Calculele lui Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir este de părere că Gigi Becali a acceptat o sumă atât de mică, deoarece i-ar fi promis jucătorului că-l lasă să plece în străinătate.

„Cred că Gigi a promis că îi dă drumul. (n.r. – Presa din Belgia scrie că suma reală e 2,3 milioane euro) Ce vorbești, mă? E jucător de peste 5 milioane! Gigi a pierdut cel puțin 2 milioane. (n.r. – Se va simți plecarea lui?) Sigur că da. Sunt echipe tari acum în România. E Craiova, echipă tare de tot. E Rapid, care se va face echipă tare. Nu știu cum dansează U Cluj. Sunt echipe. Dinamo a slăbit, nu știu ce face”, a spus Dumitru Dragomir, potrivit Fanatik.

Alegerea de a evolua în fotbalul din vestul Europei i-a adus fotbalistului român și o îmbunătățire a veniturilor salariale. Olaru va fi remunerat de Union St. Gilloise cu 45.000 de euro lunar. Totuși, diferența nu este una astronomică, având în vedere că în România câștiga 25.000 de euro pe lună.