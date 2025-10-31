Giuleștenii se află pe locul doi în Superliga, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani și vin după victoria clară din Cupa României, scor 4-0 cu Dumbrăvița.

Rapid a pierdut un sigur meci în această stagiune, 1-2 cu Hermannstadt, și este una dintre favoritele la titlu.



Ionuț Rada a găsit vulnerabilitate lui Rapid: „O să fie o încărcătură fizică”



Ionuț Rada a analizat, în exclusivitate petru Sport.ro, forma excelentă a Rapidului și e de părere că Costel Gîlcă a echilibrat lucrurile în Giulești.

Fostul jucător al alb-vișiniilor a subliniat și faptul că Rapid va mai avea nevoie de jucători, mai ales în play-off, acolo unde fiecare confruntare ar putea face diferența în lupta la titlu.

