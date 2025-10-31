EXCLUSIV Marea problemă de la Rapid în lupta la titlu din Superliga! Ce le lipsește giuleștenilor

Ovidiu Neacșu
Rapid este într-o formă excelentă în acest sezon cu Costel Gâlcă pe bancă.

Rapid Superliga Ionut Rada Titlu
Giuleștenii se află pe locul doi în Superliga, la egalitate de puncte cu liderul FC Botoșani și vin după victoria clară din Cupa României, scor 4-0 cu Dumbrăvița.

Rapid a pierdut un sigur meci în această stagiune, 1-2 cu Hermannstadt, și este una dintre favoritele la titlu.

Ionuț Rada a găsit vulnerabilitate lui Rapid: „O să fie o încărcătură fizică”

Ionuț Rada a analizat, în exclusivitate petru Sport.ro, forma excelentă a Rapidului și e de părere că Costel Gîlcă a echilibrat lucrurile în Giulești.

Fostul jucător al alb-vișiniilor a subliniat și faptul că Rapid va mai avea nevoie de jucători, mai ales în play-off, acolo unde fiecare confruntare ar putea face diferența în lupta la titlu. 

„Rapid este o echipă care începe ușor, ușor să își găsească echilibrul. Spuneam și anul trecut că acest echilibru între rezultate, suporteri și antrenor este foarte important la Rapid, cu atât mai mult cu cât acolo este și o presiune aparte, pentru că Gâlcă este și un tip de antrenor care transmite mult calm, nu este la fel de efervescent așa cum era Șumudică. 

El în continuare cere jucători și își dorește să mai aducă jucători, pentru că în momentul în care campionatul trece, ajungi în play-off, o să fie o încărcătură fizică, o să vină și partea de suspendări, iar în play-off ai nevoie de un lot competitiv.”, a declarat Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Pentru Rapid urmează meciul cu Universitatea Craiova, din runda 15 de Superliga, care va avea loc duminică, de la ora 20:30 și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

