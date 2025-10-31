Naționala care l-a învins pe Cosmin Olăroiu, în centrul unui scandal imens! Problemele scoase la lumină de The Athletic

Naționala Under 16 a Moldovei va efectua, în perioada 4–12 noiembrie, un stagiu de pregătire care va include două meciuri amicale cu reprezentativa similară a Georgiei, în deplasare.

Partidele se vor disputa pe 9 și 11 noiembrie, la Rustavi, pe stadionul GFF Rustavi Technical Center, iar în lotul convocat de selecționerul Nicolae Bunea se află și doi mijlocași legitimați la Rapid București, Chiril (Kirill) Bursa și Nichita Sîli.

Chiril Bursa și Nichita Sîli, cei mai noi internaționali ai Rapidului



Bursa și Sîli au ajuns în Giulești luna trecută, când Rapid a anunțat transferul celor doi tineri internaționali moldoveni.

Amândoi au fost internaționali Under 15 ai Republicii Moldova în sezonul trecut și provin de la Zimbru Chișinău (Sîli) și Dacia Buiucani (Bursa).

”⚽️ Noi veniri în #FamiliaRapid! ⚽️

🇱🇻Suntem bucuroși să le urăm bun venit noilor jucători care vor îmbrăca tricoul alb-vișiniu!✌️”, a postat pagina FC Rapid 1923 Juniori, cu precizarea că tinerii moldoveni vor juca la echipele Under 16 (Liga Elitelor) și Under 18 (Liga de Tineret).

