Cele două echipe s-au întâlnit în prima rundă din Cupa României, iar la capătul celor 90 de minute, Rapid s-a impus cu 4-0 și a obținut toate cele trei puncte în Giulești, din postura de echipă oaspete.



Costel Gâlcă are un singur regret după victoria din Cupa României: ”Îmi pare rău că nu a marcat și el”



Antrenorul lui Rapid, Constantin Gâlcă, și-a felicitat jucătorii pentru maniera în care au evoluat în cupă cu Dumbrăvița și a ținut să puncteze că au abordat atitudinea potrivită.



Pe deasupra, Gâlcă a sugerat că și-ar fi dorit și Baroan să-și treacă numele pe tabela de marcaj, că a fost extrem de activ în compartimentul ofensiv.



”Sunt foarte mulțumit. Foarte bine, per total. Mi-a plăcut mult atitudinea lor, au fost foarte concentrați și și-au dorit să marcheze mult.



Am vorbit să nu ne mai deplasăm și a fost mai bine pentru noi. Toți de la Rapid am gândit-o așa. Foarte bine s-au mișcat și cei care au revenit. Mulți au jucat foarte bine și au încheiat și meciul. Sunt satisfăcut că am și câștigat.



Noi am folosit acei jucători care nu au avut minute în ultima lună și care nu au fost titulari. Din acest motiv mi-am dorit să intrăm cât mai bine în meci.



Știu că nu e ușor când nu joci o perioadă îndelungată și vine o echipă de Liga a 2-a cu o motivare în plus. Dar, am avut o atitudine bună și am făcut un meci bun.



Păcat că nu a înscris și Baroan, că a făcut un meci bun, a avut mobilitate. A creat spații pentru coechipieri și îmi pare rău că nu a marcat și el.



În teorie e mai ușor de luat cupa... În practică... O să întâlnim echipe mai bune pe parcurs. Ne dorim mult să câștigăm cupa”, a spus Costel Gâlcă după meci.

