Meciurile din prima etapă a grupelor Cupei României la fotbal au avut loc de marţi până joi.

În cele 12 partide s-au marcat nu mai puţin de 40 de goluri.

Rezultatele, marcatorii și clasamentele:

Grupa A



Marţi 28 octombrie

CSM Slatina - CFR Cluj 0-4 (0-2), Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca

Au marcat: Meriton Korenica (24), Mohamed Badamosi (35), Adrian Păun (59), Raman Chibsah (75, autogol).

Miercuri 29 octombrie

Metaloglobus Bucureşti - FC Argeş 2-3 (0-2), Arena 1 - Clinceni

Au marcat: Cosmin Achim (59), Yassine Zakhir (78), respectiv Takayuki Seto (29), Kevin Brobbey (34 - penalty), Ricardo Matos (85).

Joi 30 octombrie

CSC Dumbrăviţa - Rapid Bucureşti 0-4 (0-2), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti

Au marcat: Timotej Jambor (21), Lars Kramer (42), Alexandru Dobre (70 - penalty, 79).

Clasament

1 Rapid 1 1 0 0 4-0 3

1 CFR Cluj 1 1 0 0 4-0 3

3 FC Argeş 1 1 0 0 3-2 3

4 Metaloglobus 1 0 0 1 2-3 0

5 CSM Slatina 1 0 0 1 0-4 0

5 CSC Dumbrăviţa 1 0 0 1 0-4 0

Grupa B



Miercuri 29 octombrie

Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova 1-4 (1-0), Stadion ''Ion Oblemenco'' - Craiova

Au marcat: Nikola Stevanovic (autogol, 44), respectiv Monday Etim (61, 85), David Matei (77), Alexandru Cicâldău (88).

Gloria Bistriţa - FCSB 1-3 (0-2), Complexul Sportiv ''Jean Pădureanu'' - Bistriţa

Au marcat: Emmanuel Mensah (79 - penalty), respectiv Denis Alibec (26 - penalty), Mamadou Thiam (45), Alexandru Stoian (90).

Joi 30 octombrie

UTA Arad - Petrolul Ploieşti 1-1 (1-0), Arena ''Francisc Neuman'' - Arad

Au marcat: Valentin Costache (33), respectiv Adrian Chică-Roşă (78).

Clasament

1 Universitatea Craiova 1 1 0 0 4-1 3

2 FCSB 1 1 0 0 3-1 3

3 UTA Arad 1 0 1 0 1-1 1

3 Petrolul Ploieşti 1 0 1 0 1-1 1

5 Gloria Bistriţa 1 0 0 1 1-3 0

6 Sănătatea Cluj 1 0 0 1 1-4 0

Grupa C



Marţi 28 octombrie

Sporting Lieşti - Oţelul Galaţi 3-3 (1-1), Stadion Comunal - Lieşti

Au marcat: Petrişor Voinea (36), Viorel Costea (51), Claudiu Maftei (90+4), respectiv Andrei Ciobanu (5), Pedro Nuno (60), Andrezinho (64).

FK Csikszereda - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-0, Stadion Municipal - Miercurea Ciuc

Cartonaş roşu: Alin Dobrosavlevici (Sepsi OSK) 59.

Miercuri 29 octombrie

Metalul Buzău - U Cluj 1-2 (1-0), Stadion Metalul - Buzău

Au marcat: Valentin Dumitrache (45+3 - penalty), respectiv Atanas Trică (50), Taiwo Quadri Olakunle (90+1).

Clasament

1 U Cluj 1 1 0 0 2-1 3

2 Oţelul Galaţi 1 0 1 0 3-3 1

2 Sporting Lieşti 1 0 1 0 3-3 1

4 Sepsi OSK 1 0 1 0 1-1 1

4 FK Csikszereda 1 0 1 0 1-1 1

6 Metalul Buzău 1 0 0 1 1-2 0

Grupa D



Marţi 28 octombrie

CS Dinamo Bucureşti - Dinamo 1-3 (0-2), Stadion Arcul de Triumf - Bucureşti

Au marcat: Cătălin Cocoş (72), respectiv Adrian Caragea (9, 18), Alexandru Musi (90).

Joi 30 octombrie

Concordia Chiajna - FC Hermannstadt 0-1 (0-0), Stadion Concordia - Chiajna

A marcat: Florin Bejan (56).

FC Botoşani - Farul Constanţa 1-1 (0-0), Stadion Municipal - Botoşani

Au marcat: Andrei Dumiter (55 - penalty), respectiv Jovan Markovic (58).

Clasament

1 Dinamo 1 1 0 0 3-1 3

2 FC Hermannstadt 1 1 0 0 1-0 3

3 Farul 1 0 1 0 1-1 1

3 FC Botoşani 1 0 1 0 1-1 1

5 Concordia Chiajna 1 0 0 1 0-1 0

6 CS Dinamo 1 0 0 1 1-3 0

Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.

