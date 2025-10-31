Meciurile din prima etapă a grupelor Cupei României la fotbal au avut loc de marţi până joi.
În cele 12 partide s-au marcat nu mai puţin de 40 de goluri.
Rezultatele, marcatorii și clasamentele:
Grupa A
Marţi 28 octombrie
CSM Slatina - CFR Cluj 0-4 (0-2), Stadion ''Dr. Constantin Rădulescu'' - Cluj-Napoca
Au marcat: Meriton Korenica (24), Mohamed Badamosi (35), Adrian Păun (59), Raman Chibsah (75, autogol).
Miercuri 29 octombrie
Metaloglobus Bucureşti - FC Argeş 2-3 (0-2), Arena 1 - Clinceni
Au marcat: Cosmin Achim (59), Yassine Zakhir (78), respectiv Takayuki Seto (29), Kevin Brobbey (34 - penalty), Ricardo Matos (85).
Joi 30 octombrie
CSC Dumbrăviţa - Rapid Bucureşti 0-4 (0-2), Giuleşti Superbet Arena - Bucureşti
Au marcat: Timotej Jambor (21), Lars Kramer (42), Alexandru Dobre (70 - penalty, 79).
Clasament
1 Rapid 1 1 0 0 4-0 3
1 CFR Cluj 1 1 0 0 4-0 3
3 FC Argeş 1 1 0 0 3-2 3
4 Metaloglobus 1 0 0 1 2-3 0
5 CSM Slatina 1 0 0 1 0-4 0
5 CSC Dumbrăviţa 1 0 0 1 0-4 0
Grupa B
Miercuri 29 octombrie
Sănătatea Cluj - Universitatea Craiova 1-4 (1-0), Stadion ''Ion Oblemenco'' - Craiova
Au marcat: Nikola Stevanovic (autogol, 44), respectiv Monday Etim (61, 85), David Matei (77), Alexandru Cicâldău (88).
Gloria Bistriţa - FCSB 1-3 (0-2), Complexul Sportiv ''Jean Pădureanu'' - Bistriţa
Au marcat: Emmanuel Mensah (79 - penalty), respectiv Denis Alibec (26 - penalty), Mamadou Thiam (45), Alexandru Stoian (90).
Joi 30 octombrie
UTA Arad - Petrolul Ploieşti 1-1 (1-0), Arena ''Francisc Neuman'' - Arad
Au marcat: Valentin Costache (33), respectiv Adrian Chică-Roşă (78).
Clasament
1 Universitatea Craiova 1 1 0 0 4-1 3
2 FCSB 1 1 0 0 3-1 3
3 UTA Arad 1 0 1 0 1-1 1
3 Petrolul Ploieşti 1 0 1 0 1-1 1
5 Gloria Bistriţa 1 0 0 1 1-3 0
6 Sănătatea Cluj 1 0 0 1 1-4 0
Grupa C
Marţi 28 octombrie
Sporting Lieşti - Oţelul Galaţi 3-3 (1-1), Stadion Comunal - Lieşti
Au marcat: Petrişor Voinea (36), Viorel Costea (51), Claudiu Maftei (90+4), respectiv Andrei Ciobanu (5), Pedro Nuno (60), Andrezinho (64).
FK Csikszereda - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe 0-0, Stadion Municipal - Miercurea Ciuc
Cartonaş roşu: Alin Dobrosavlevici (Sepsi OSK) 59.
Miercuri 29 octombrie
Metalul Buzău - U Cluj 1-2 (1-0), Stadion Metalul - Buzău
Au marcat: Valentin Dumitrache (45+3 - penalty), respectiv Atanas Trică (50), Taiwo Quadri Olakunle (90+1).
Clasament
1 U Cluj 1 1 0 0 2-1 3
2 Oţelul Galaţi 1 0 1 0 3-3 1
2 Sporting Lieşti 1 0 1 0 3-3 1
4 Sepsi OSK 1 0 1 0 1-1 1
4 FK Csikszereda 1 0 1 0 1-1 1
6 Metalul Buzău 1 0 0 1 1-2 0
Grupa D
Marţi 28 octombrie
CS Dinamo Bucureşti - Dinamo 1-3 (0-2), Stadion Arcul de Triumf - Bucureşti
Au marcat: Cătălin Cocoş (72), respectiv Adrian Caragea (9, 18), Alexandru Musi (90).
Joi 30 octombrie
Concordia Chiajna - FC Hermannstadt 0-1 (0-0), Stadion Concordia - Chiajna
A marcat: Florin Bejan (56).
FC Botoşani - Farul Constanţa 1-1 (0-0), Stadion Municipal - Botoşani
Au marcat: Andrei Dumiter (55 - penalty), respectiv Jovan Markovic (58).
Clasament
1 Dinamo 1 1 0 0 3-1 3
2 FC Hermannstadt 1 1 0 0 1-0 3
3 Farul 1 0 1 0 1-1 1
3 FC Botoşani 1 0 1 0 1-1 1
5 Concordia Chiajna 1 0 0 1 0-1 0
6 CS Dinamo 1 0 0 1 1-3 0
Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală.