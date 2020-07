Marcel Birsan arbitreaza derby-ul etapei: Universitatea Craiova - FCSB! Cum s-au incheiat celelalte dueluri directe in care a fost la centru

Universitatea Craiova si FCSB au aflat cum va arata brigada de arbitri de la meciul de duminica seara.

Avand in vedere ca lotul de arbitri a fost afectat de noul coronavirus, Comisia Centrala a Arbitrilor nu a avut prea multe variante pentru derby-ul celei de-a 7-a etape a playoff-ului Ligii 1.

Astfel, tinand cont si de regula potrivit careia un arbitru central nu poate fi desemnat in doua etape consecutive la aceeasi echipa, CCA l-a ales pentru meciul Universitatea Craiova - FCSB pe Marcel Birsan, care a fost si la returul din sezonul regulat. Atunci "ros-albastrii" s-au impus cu 2-0.

Birsan a fost la centru si in singurul meci castigat de Universitatea Craiova in fata celor de la FCSB. Se intampla pe 21 octombrie 2018, cand oltenii se impuneau cu 2-1 pe un stadion plin de suporteri care il comemorau pe Ilie Balaci, fostul jucator legendar al Craiovei care decedase in acea zi.