Vesti proaste pentru olteni! Andrei Ivan s-a ACCIDENTAT si nu va putea juca cu FCSB

Universitatea Craiova este foarte aproape sa aduca titlul in Banie dupa o pauza de 29 de ani.

Echipa condusa de Bergodi este pe primul loc in clasament, cu un punct peste CFR Cluj. Craiova mai are de jucat 4 meciuri, iar urmatorul este cu FCSB. In ultimele 20 de intalniri, Universitatea a reusit sa invinga o singura data echipa patronata de Gigi Becali.

Andrei Ivan, unul dintre jucatorii importanti de la club, s-a accidentat joi la antrenamente, iar cel mai probabil el nu va fi recuperat pana duminica.

Chiar daca a marcat un singur gol de cand s-a intors la echipa, in meciul de la Severin, contra lui Dinamo, Ivan a fost titular constant cu toti cei 3 antrenori pe care oltenii i-au avut in acest sezon ( Papura, Piturca, Bergodi).

In locul lui Ivan, Bergodi ar putea sa se bazeze pe Barbut sau pe Gustavo Vagenin. Niciunul dintre cei doi nu au multe meciuri in acest sezon. Barbut a jucat destul de putin, chiar daca a fost unul dintre principalii marcatori in ultimii ani ai Craiovei in meciurile cu Dinamo si FCSB. Gustavo a intrat de fiecare data pe parcursul meciului de cand este Berfgodi antrenor la Craiova.

Internationalul roman a strans pana acum 24 de meciuri in tricoul alb-albastru.

Tweet FCSB Craiova ivan Citeste si: