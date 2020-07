Principala problema a FCSB-ului, explicata de Mirel Radoi! Unde greseste Becali si ce i-a transmis selectionerul Romaniei

Selectionerul Romaniei a vorbit despre modul cum gestioneaza Gigi Becali situatia de la FCSB.

Radoi considera ca nasul sau trebuie sa fie mai rabdator cu antrenorii pe care ii numeste.

De asemenea, fostul jucator al Stelei a declarat ca finantatorul de la FCSB ar trebui sa le acorde cel putin 6 luni antrenorilor si a explicat cum se implica de fapt omul de afaceri la club.

"Din punctul meu de vedere, ar trebui sa lase un antrenor, cum mereu i-am spus, cand am discutat. Trebuie sa lasi, nasule, un antrenor minimum sase luni. Dupa sase luni, ai niste obiective pentru el. Nu esti pe primul loc, pozitia a doua, a treia, orice stabilesti, dar sase luni trebuie sa il lasi, pentru ca fiecare dintre noi are cate o idee despre fotbal. Eu vreau sa joc ceva, antrenorul X vrea sa joace altceva, trebuie sa il lasi sa isi faca antrenamentele cum crede el de cuviinta. Daca nu ii lasa, probabil ca nu are rabdare sase luni sa stea sa vada situatia.

Probabil că se gândeşte: L-am lăsat pe finul (n.r. - Mirel Rădoi) sa faca ce vrea in urma cu cinci ani, iar după cinci luni eram pe locul patru. Nu mai bine intervin eu la echipa si poate termin pe locul 2? El a incercat oarecum sa ma faca sa ma razgandesc, dar decizia o luasem, dupa aceea nu a mai insistat. Probabil si el s-a gândit asa. Daca nu a putut sa o facă de unul singur, intervin eu", a declarat Radoi pentru Telekom.

Becali a declarat ca Bogdan Vintila nu va mai ocupa functia de antrenor principal la FCSB. El va fi secund sau va ocupa alt post in interiorul clubului. Finantatorul ros-albastrilor ar dori sa il readuca pe Laurentiu Reghecampf, asta dupa ce staff-ul lui va veni la echipa. Mihai Pintilii este si el o varianta pentru club.

