"FCSB a luat deja titlul!" Anunt bomba al lui Sumudica despre lupta pentru titlu

Sumudica e trist ca echipele de traditie din Romania au suferit in ultimii ani din cauza patronilor.

Sumudica crede ca FCSB e deja campioana, dupa 1-1 cu CFR pe National Arena. Antrenorul lui Kayseri atrage atentia si asupra crizei de identitate a fotbalului Romanesc.

"Cred ca FCSB a luat deja titlul. Fotbalul romanesc are nevoie de o singura echipa Steaua. Oentru mine, ce se intampla in Romania e o gluma. Sa ajungi pe la comisii, sa scazi, sa aduni 3 puncte, nu mi se pare normal ce se intampla. Trebuie facut un cadru sanatos in acest domeniu. Sa se implice Burleanu, sa faca ceva pentru fotbalul romanesc. N-am vazut asa ceva.

Se bat pe stema, pe palmarese, pe cupe. Suporterii sunt impartiti, unii intr-io parte, altii intr-alta. E incredibil, nu-mi vine sa cred. E nevoie de Otelul Galati, de Brasov, de toate celelalte mari branduri ale fotbalului inapoi. Nu trebuie sa fie doua de Steaua, confuzie intre CSA si FCSB si asa mai departe", a spus Sumudica la Digisport.