La finalul partidei, antrenorul Andrea Mandorlini a răsuflat ușurat și a ținut să laude în mod special un jucător: Louis Munteanu, autorul unui gol și al unei pase decisive. În plus, Mandorlini a lăudat spiritul de luptă al echipei sale.



"Perioada negativă cu mercato s-a încheiat, iar el e aici și dă 100%. Facem orice să se simtă bine și consider că este unul dintre cei mai buni atacanți din România", a punctat Mandorlini.



"Am suferit, dar am meritat"



"Astăzi am arătat dorință și cred că am meritat. Am fost conduși, dar am putut să revenim. Am suferit, dar am arătat și multe lucruri bune. Într-un meci sunt multe momente, am jucat bine, dar la început am primit acel gol urât", a mai spus tehnicianul.



Victoria cu Hermannstadt a venit după o serie neagră pentru clujeni, care nu mai câștigaseră în campionat din 13 iulie. Golurile victoriei au fost marcate de Louis Munteanu (min. 24) și Lindon Emerllahu (min. 55), în timp ce pentru oaspeți a înscris Dragoș Albu (min. 10). Munteanu a fost omul meciului, pe lângă gol și pasa decisivă, având și o bară în finalul primei reprize.