Cele două formații se află una lângă cealaltă în clasament și sunt despărțite de un singur punct înaintea duelului de pe „Dr. Constantin Rădulescu".



Formația lui Mandorlini caută prima victorie după mai bine de două luni, într-un start de sezon departe de pretențiile clubului din Gruia.



CFR are o singură victorie, chiar în prima etapă, 2-1 cu Unirea Slobozia, urmată de șase remize și trei înfrângeri. Clujenii au marcat 15 goluri și au încasat 20, fiind echipa cu cele mai multe reușite din lovituri de cap, șase în total.



De partea cealaltă, Hermannstadt traversează și ea o perioadă complicată. Sibienii au bifat un singur succes în deplasare în acest sezon, 2-1 cu Rapid, și au pierdut de trei ori pe teren străin. Echipa lui Marius Mălărășanu a primit 14 goluri, dintre care zece în repriza secundă.



În runda trecută, CFR Cluj a remizat spectaculos, 2-2, în derby-ul local cu „U” Cluj, în timp ce Hermannstadt a pierdut acasă, 0-1, cu FC Argeș.



Cele două echipe s-au mai întâlnit de 12 ori în Superligă. Bilanțul este net favorabil ardelenilor: 7 victorii CFR, 2 Hermannstadt și 3 remize. Primul duel a avut loc în 2018, iar cea mai clară victorie a CFR-ului s-a înregistrat în 2019, scor 3-0. Ultima confruntare directă s-a jucat în februarie 2025, când CFR s-a impus cu 1-0, prin golul lui Louis Munteanu.



CFR ocupă în prezent locul 13, cu 9 puncte din 10 meciuri, în timp ce Hermannstadt este pe locul 12, cu 10 puncte din 11 partide.

