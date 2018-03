Becali anunta un nou transfer RECORD reusit de Steaua: "Se apropie de ce vreau eu, banii aceia multi!" Super jucatorul cu care poate da LOVITURA

Gigi Becali isi lauda unul dintre cei mai forma jucatori si unul dintre fotbalistii pe care spera in continuare sa ia zeci de milioane de euro.

Dennis Man a fost convocat in premiera la nationala mare pentru meciurile cu Israel si Craiova, iar Gigi Becali este convins ca selectionerul Contra a luat o decizie inspirata. Tanarul mijlocas al Stelei este unul dintre fotbalistii cu o forma constant buna in Liga 1, iar patronul Stelei este increzator ca va da lovitura cu el.

"Dennis Man, ma bucura ca el a facut pasul spre nationala mare, e un jucator constant. Probabil Contra a facut acest lucru pentru ca vede si viitorul iar Man este un jucator care creste pe zi ce trece. El da si goluri, va da din ce in ce mai multe si se va apropia de ce vreau eu, banii aceia multi.



Banii vin dupa constanta, cei care dau zeci de milioane nu o fac dupa 1-2 jocuri bune si in 2 nu ai fost in forma. Cand faci zeci de milioane, din 10 meciuri, 10 trebuie sa le joci legat, constant. Si asta are Man, constanta. El tot timpul joaca bine. Si are 19 ani, nici nu are 20 impliniti" a spus Gigi Becali la Ora Exacta din Sport.