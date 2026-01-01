După 21 de etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României, formația dirijată de Filipe Coelho a bifat 11 victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și trei înfrângeri.



Oltenii au profitat în principal de faptul că Rapid, FC Botoșani și Dinamo s-au împotmolit în ultima etapă din anul calendaristic.



Ioan Andone a numit principala candidată la titlu: ”E clar favorită dacă nu se întâmplă asta”



Ioan Andone, fost mare internațional român, o vede pe Craiova drept pretendenta principală la câștigarea titlului la finalul actualei stagiuni din Superliga României.



Andone susține însă că oltenii se pot impune doar dacă nu vor exista eventuale ”rupturi” în interior



”Eu cred că dacă lucrurile sunt în regulă și nu intră dihonia, atunci Universitatea Craiova poate să fie favorita numărul 1 la câștigarea campionatului”, a spus Ioan Andone într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro.



Ce a spus Andone despre eliminarea Craiovei din Conference League



Universitatea Craiova a fost eliminată din Conference League după ce a pierdut 2-3 cu AEK Atena.



”Ghinion ca cel al Craiovei nu știu dacă am văzut în ultimii 20 de ani! Vorbim în cupele europene... Ăsta e ghinion! Ăștia sunt oltenii (n.r. râde)”, a spus Ioan Andone.

