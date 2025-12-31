Hermannstadt s-a mișcat repede pe piața transferurilor și i-a adus deja pe Eduard Florescu (28 de ani), de la Unirea Slobozia, și pe Bozhidar Chorbadzhiyski (30 de ani), un fundaș central bulgar. Dorinel Munteanu vrea să-și vadă lotul la treabă în această perioadă. Are mult de muncă, deoarece sibienii sunt într-o situație delicată, cu doar 13 puncte după 21 de etape și în pericol de retrogradare.

Hermannstadt pregătește și alte transferuri

În dialog cu Sport.ro, Claudiu Rotar, acționarul de la Hermannstadt, a spus că vor mai urma încă ”2-3 transferuri” în perioada următoare. Există posibilitatea să fie aduși și alți jucători, dacă Dorinel Munteanu va solicita acest lucru după cantonament.

„Mai trebuie să aducem 2-3 jucători. (n.r. - Va fi o reconstrucție?) Nu, încă e devreme”, a spus Rotar, pentru Sport.ro.

La capitolul plecări, tot Dorinel Munteanu este cel care va decide. Această decizie va fi luată după cantonamentul din iarnă, care se anunță a fi unul dificil pentru jucătorii grupării sibiene: ”O să fie decizia lui Dorinel, cred că după cantonament, după ce-și vede lotul, cred că va zice atunci ce-i mai trebuie și ce nu-i mai trebuie”.

Dorinel Munteanu a fost ”instalat” recent pe banca lui Hermannstadt, după plecarea lui Marius Măldărășanu. A bifat doar două meciuri, 0-2 cu Universitatea Craiova și 1-1 cu Petrolul Ploiești.

Hermannstadt, doar două victorii în 21 de etape

Hermannstadt are doar două victorii în 21 de etape și va începe anul 2026 ”în forță”, cu un meci în deplasare, la Constanța, cu Farul.

Apoi va urma un meci ”acasă” cu Dinamo, unul în deplasare cu Unirea Slobozia și cu Rapid pe teren propriu.

