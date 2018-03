FCSB, locul 1 in topul afacerilor din Romania! Diferenta URIASA fata de Viitorul si Dinamo

In top 3 al cluburilor sportive pe 2016 se regasesc FCSB, Dinamo si... un restaurant din Ciugud!

Autor: Gabriel Chirea



Conform bilantului contabil, echipa lui Gigi Becali, FC FCSB, se afla pe locul 1 intr-un top al afacerilor din Romania pe anul 2016, care au ca domeniu "activitati ale cluburilor sportive", atat din punct de vedere al cifrei de afaceri, cat si al profitului. In 2016, FCSB a iesit vicecampioana a Romaniei, a fost eliminata in semifinalele Cupei Romaniei si a castigat Cupa Ligii, jucand si in grupele Europa League.

Pe locul al doilea se afla Dinamo, care a redus considerabil datoriile catre bugetul de stat in acel an. Surprinzator, in incheierea podiumului se afla restaurantul "Muresul Drambar" din Comuna Ciugud, Jud. Alba (declarata oficial cea mai bogata comuna din Romania), care are in incinta mai multe terenuri sportive, un bazin acoperit de inot si o sala de fitness si care le-a depasit, din punct de vedere al cifrei de afaceri, pe Viitorul si CSU Craiova in anul fiscal 2016.

Top 5 afaceri pentru Romania, domeniul 9312 - Activitati ale cluburilor sportive:

1. Fotbal Club FCSB SA (113.340.403 lei)

2. Dinamo 1948 SA (30.257.738 lei)

3. Muresul Drambar SRL (16.549.838 lei)

4. Fotbal Club Viitorul SA (13.637.978 lei)

5. Club Sportiv U Craiova SA (9.852.153 lei)

Top 5 profit pentru Romania, domeniul 9312 - Activitati ale cluburilor sportive:

1. Fotbal Club FCSB SA (26.899.857 lei)

2. Dinamo 1948 SA (879.068 lei)

3. Muresul Drambar SRL (168.843 lei)

4. Opria International SRL (firma de impresariat a timisoreanului Cristea Opria / cifra de afaceri - 384.221 lei; profit - 156.001 lei)

5. Soul Air Events SRL (firma din Craiova / cifra de afaceri - 134.865 lei; profit - 113.478 lei)

Top 5 afaceri pentru Judetul Ilfov, domeniul 93 - Activitati sportive, recreative si distractive:

1. Fotbal Club FCSB SA (sediul in Mogosoaia)

2. Park Expert Service DTL SRL (Divertiland Water Park Chiajna)

3. Centrul de Fotbal Mogosoaia SRL (Baza FRF din Mogosoaia)

4. Edenland Adventures SRL (parc de aventura din Balotesti)

5. A.M.C. Prodex SRL (circuit de karting din Tunari) *