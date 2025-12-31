GALERIE FOTO Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume! Tenis Emma Raducanu
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Emma Răducanu a primit o nouă recunoaștere importantă, de această dată în afara terenului. 

TAGS:
emma raducanu
Din articol

În vara anului 2025, publicația Prestige Online a realizat un top al celor mai atractive 20 de jucătoare de tenis din lume, iar sportiva britanică cu tată român a fost aleasă pe primul loc.

Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

  • Dupa Ce A Pierdut Primul Set Cu 6 1 Emma Raducanu S A Retras De La Seul Motivul Invocat 6
×
După ce a pierdut primul set cu 6-1, Emma Răducanu s-a retras din sfertul de la Seul. Motivul invocat
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Răducanu / Getty Images
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Răducanu a luat o decizie care a cutremurat lumea tenisului
Emma Răducanu a luat o decizie care a cutremurat lumea tenisului
Emma Răducanu a luat o decizie care a cutremurat lumea tenisului
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Răducanu a luat o decizie care a cutremurat lumea tenisului
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Răducanu a luat o decizie care a cutremurat lumea tenisului
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Raducanu
Emma Răducanu / Foto: Imago
Emma Răducanu / Foto: Imago
ÎNAPOI LA ARTICOL

Publicația scrie că Răducanu nu este doar o jucătoare de tenis, ci „un adevărat fenomen global, aflat la granița dintre sport, modă și cultură pop”.

„Emma Răducanu nu joacă doar tenis. Ea creează un spectacol care îmbină sportul, moda și un tip de carismă calmă pe care mulți sportivi o caută o viață întreagă. La 22 de ani, poate apărea la marginea terenului într-un trench Dior, dar și să închidă un punct cu un forehand decisiv. Această dualitate o face imposibil de ignorat.

Povestea ei este deja legendară, adolescenta care a câștigat US Open 2021 fără să piardă un set. După perioada dificilă de după acel succes, sezonul actual arată o jucătoare care își recâștigă identitatea și încrederea. Emma Răducanu este una dintre cele mai atractive jucătoare din lume nu doar prin imagine, ci prin naturalețea și siguranța cu care se prezintă, pe teren și în afara lui”, au scris jurnaliștii de la Prestige Online.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile
Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu c&acirc;t cresc prețurile
ULTIMELE STIRI
&Icirc;ntrebat despre play-off, Gigi Becali a rostit șase cuvinte și a &icirc;nțepat toate rivalele lui FCSB
Întrebat despre play-off, Gigi Becali a rostit șase cuvinte și a înțepat toate rivalele lui FCSB
Statul rom&acirc;n l-a nedreptățit, iar campionul european a răbufnit! Rareș Toader: &bdquo;O dezamăgire! Nu face bine imaginii țării&rdquo;
Statul român l-a nedreptățit, iar campionul european a răbufnit! Rareș Toader: „O dezamăgire! Nu face bine imaginii țării”
Gică Hagi revine &icirc;n antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu
Gică Hagi revine în antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu
Salah ar putea pleca de la Liverpool! Transfer senzațional &icirc;n Serie A
Salah ar putea pleca de la Liverpool! Transfer senzațional în Serie A
Mbappe e OUT! Dezastru &icirc;nainte de Anul Nou la Real Madrid
Mbappe e OUT! Dezastru înainte de Anul Nou la Real Madrid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Louis Munteanu, prima fotografie &icirc;n tricoul noii sale echipe

Louis Munteanu, prima fotografie în tricoul noii sale echipe

Gigi Becali anunță următorul transfer la FCSB: &rdquo;Plătesc!&rdquo;

Gigi Becali anunță următorul transfer la FCSB: ”Plătesc!”

Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer &icirc;n 2026 pentru Zeljko Kopic

Și-a reziliat contractul pentru a semna cu Dinamo! Primul transfer în 2026 pentru Zeljko Kopic

Gigi Becali, fără ocolișuri: &rdquo;10 milioane aș da pe el! E fotbalist de rang &icirc;nalt&rdquo;

Gigi Becali, fără ocolișuri: ”10 milioane aș da pe el! E fotbalist de rang înalt”

Reghecampf, &bdquo;&icirc;ngropat&ldquo; &icirc;n bani: dezvăluirea arabilor

Reghecampf, „îngropat“ în bani: dezvăluirea arabilor

Louis Munteanu, transfer confirmat oficial: &bdquo;Merita!&ldquo;

Louis Munteanu, transfer confirmat oficial: „Merita!“



Recomandarile redactiei
&Icirc;ntrebat despre play-off, Gigi Becali a rostit șase cuvinte și a &icirc;nțepat toate rivalele lui FCSB
Întrebat despre play-off, Gigi Becali a rostit șase cuvinte și a înțepat toate rivalele lui FCSB
Gică Hagi revine &icirc;n antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu
Gică Hagi revine în antrenorat! Anunțul făcut de Gică Popescu
Salah ar putea pleca de la Liverpool! Transfer senzațional &icirc;n Serie A
Salah ar putea pleca de la Liverpool! Transfer senzațional în Serie A
Statul rom&acirc;n l-a nedreptățit, iar campionul european a răbufnit! Rareș Toader: &bdquo;O dezamăgire! Nu face bine imaginii țării&rdquo;
Statul român l-a nedreptățit, iar campionul european a răbufnit! Rareș Toader: „O dezamăgire! Nu face bine imaginii țării”
Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: &bdquo;Este practic &icirc;nchis&rdquo;
Prima reacție a lui Neluțu Varga despre transferul lui Louis Munteanu la D.C. United: „Este practic închis”
Alte subiecte de interes
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Și ce dacă a fost campioană la US Open? Ce tratament i-au aplicat americanii Emmei Răducanu. Bianca Andreescu a fost favorizată
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
Emma Răducanu este de neoprit! Bilet direct către optimi la Washington
CITESTE SI
Primele locuri din lume care au intrat &icirc;n anul 2026. Zona de pe glob &icirc;n care s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO

stirileprotv Primele locuri din lume care au intrat în anul 2026. Zona de pe glob în care s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO

Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

protv Cele mai amuzante urări de La Mulți Ani pentru anul 2026!

Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu c&acirc;t cresc prețurile

stirileprotv Alcoolul, țigările și carburanții se scumpesc de la 1 ianuarie 2026. Cu cât cresc prețurile

&bdquo;Meniul zilei&rdquo; cu artificii ilegale. Cum a fost prins un v&acirc;nzător cu materiale pirotehnice ascunse &icirc;ntr-o geantă de livrare

stirileprotv „Meniul zilei” cu artificii ilegale. Cum a fost prins un vânzător cu materiale pirotehnice ascunse într-o geantă de livrare

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!