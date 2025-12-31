Emma Răducanu, desemnată cea mai atractivă jucătoare de tenis din lume!

În vara anului 2025, publicația Prestige Online a realizat un top al celor mai atractive 20 de jucătoare de tenis din lume, iar sportiva britanică cu tată român a fost aleasă pe primul loc.

După ce a pierdut primul set cu 6-1, Emma Răducanu s-a retras din sfertul de la Seul. Motivul invocat

Publicația scrie că Răducanu nu este doar o jucătoare de tenis, ci „un adevărat fenomen global, aflat la granița dintre sport, modă și cultură pop”.



„Emma Răducanu nu joacă doar tenis. Ea creează un spectacol care îmbină sportul, moda și un tip de carismă calmă pe care mulți sportivi o caută o viață întreagă. La 22 de ani, poate apărea la marginea terenului într-un trench Dior, dar și să închidă un punct cu un forehand decisiv. Această dualitate o face imposibil de ignorat.



Povestea ei este deja legendară, adolescenta care a câștigat US Open 2021 fără să piardă un set. După perioada dificilă de după acel succes, sezonul actual arată o jucătoare care își recâștigă identitatea și încrederea. Emma Răducanu este una dintre cele mai atractive jucătoare din lume nu doar prin imagine, ci prin naturalețea și siguranța cu care se prezintă, pe teren și în afara lui”, au scris jurnaliștii de la Prestige Online.

