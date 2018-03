"FCSB nu isi permite sa-l piarda! E indispensabil!" Cei 2 jucatori care l-au impresionat pe antrenorul cu 3 trofee la Steaua

Situatia lui Budescu le da emotii stelistilor.

Constantin Galca nu crede ca Steaua isi permite sa-l piarda pe Budescu. Acesta ar putea pleca pentru 3 milioane de euro in vara.

"Timpul a aratat, in pofida unor opinii, ca el e omul indispensabil pentru FCSB. Da, ii trebuie libertate totala. A demonstrat asta si la Astra, si la Steaua. Are nevoie de acest lucru, iar Steaua are nevoie de el" a spus Constantin Galca pentru Gazeta.

Si Dragos Nedelcu ii place antrenorului care a castigat 3 trofee cu Steaua: "Are personalitate, joc bun aerian, urca bine cu mingea, simte cand trebuie sa urce, cand trebuie sa scoata om din joc. E tanar si trebuie sa se adapteze, poate juca si fundas central, dar, la fel de bine, poate evolua si in fata apararii. Mi l-as dori mereu in echipa" a mai spus Galca.