"Daca vreau sa-l vand cu 1.7 milioane, il dau imediat!" Principalul motiv pentru care Alibec mai ramane la FCSB

Gigi Becali a explicat cum poata sa obtina mai multi bani din vanzarea lui Alibec.

Gigi Becali a vorbit la Ora Exacta in Sport despre afacerile profitabile facute de-a lungul timpului, iar patronul Stelei vrea sa ia bani multi si pe Denis Alibec.

Cu un sezon foarte slab la FCSB, cu doar 3 goluri marcate in toate competitiile, Becali mai are rabdare cu atacantul pe care a platit acum doua sezoane 1.7 milioane de euro si spera ca va incasa mai multi bani decat a platit pe fostul jucator al Astrei si Viitorului.

"Nu se face calcul pe cazuri, ci pe sume. Tragi linie pentru ca faci 10 afaceri, nu iti spui ca in aia ai castigat, in aia ai pierdut, nu. Tragi linie si vezi plusul. Fotbalul e joc de echipa. Aduni cat ai dat si cat ai scos si vezi cat ai profit. Nu s-a intamplat niciodata sa nu iau bani pe jucatorii pe care am dat bani multi. Cristi Tanase, Chipciu, Varela, pe toti am luat bani. Pe Hamroun l-am adus gratis si am luat 2 milioane.

A, jucatorii astia de 2-300.000 de euro de care am scapat apoi, e altceva, dar am dat putin. Ce am dat de la 700-800.000 de euro in sus, toti au fost jucatori pe care am luat de 10 ori mai mult sau bani dati plus inca ceva. Inseamna ca ma pricep.



Sa va spun ceva, la Alibec daca vreau 1.7 milioane cat am dat pe el, pot sa iau imediat pentru ca e jucator valoros, dar eu nu vreau doar atata, vreau mai mult. Banii pe Alibec vreau mai multi. E adevarat ca nu e ceea ce voiam, dar banii pe Alibec nu ii pierd" , a spus Gigi Becali, in direct la PRO X.