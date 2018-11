Gigi Becali A REFUZAT cel mai mare transfer din ISTORIA Ligii 1! Oferta FABULOASA pentru Man: "Au pus 13 milioane de euro pe masa!" Raspunsul dat e incredibil

Gigi Becali a refuzat sa-l vanda pe Dennis Man.

Gigi Becali a dezvaluit ca a primit marti o oferta pentru Dennis Man, in valoare de 13 milioane de euro, insa a refuzat-o. Patronul FCSB e convins ca poate lua cel putin 30 de milioane de euro pe jucator.

Becali a marturisit ca oferta a venit din vest, insa nu a vrut sa dea numele echipei care l-a ofertat pe Dennis Man.

"Am primit oferta din strainatate, acum trei-patru ore, si mi-au zis, primesti banii, maine contract, 13 milioane pe Man. Si i-am spus 'NU!'. Am primit oferta toti banii odata si am zis 'NU!'. Din vest a fost oferta. Poti sa speculezi un jucator pana faci bani cat poti. Eu am zis ca pe Man fara 30 de milioane nu-l dau.

Nu vorbim de logica romaneasca, noi vorbim de nebunia europeana. Daca ei au sarit la 300 de milioane. Eu zic ca Man la 20 de ani, e mai bun decat Kane.

Golul pe care l-a dat Man cu Iasi nu e un simplu gol, e o carte de vizita.

Dupa golul acesta a venit oferta. Nu va pot spune de unde a venit oferta, ca vor da 30, o sa vedeti!

La ora aceasta, Man are un om in Anglia care vine meci de meci numai pentru el.

O sa vedeti ca am dreptate si n-o sa-l dau cu 30, o sa-l dau cu 50, 70 de milioane", a spus Gigi Becali in direct la Digi Sport.