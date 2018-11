RASTURNARE DE SITUATIE! Becali a anuntat victoria in procesul cu marca Steaua! Reactia patronului FCSB: "Asta e BOMBA ATOMICA! Il DISTRUGEM pe Talpan!"

Curtea de Apel Bucuresti i-a dat castig de cauza lui Becali.

Becali contrazice informatia initiala! Patronul celor de la FCSB spune ca l-a invins pe Talpan in acest proces: "Am castigat procesul cu Talpan si cu CSA, la Curtea de Apel Bucuresti. Noi pierdusem la Tribunalul Bucuresti, iar Curtea de Apel admite apelul, respinge toate cererile CSA ca neadmisibile si da termen pe 23 ianuarie 2019 pentru judecare. Nu a dat spre rejudecare la Tribunalul Bucuresti, ci a anulat sentinta si judeca tot cazul de la început la Curtea de Apel.

Cam 80% ne-a admis si cu alte cuvinte înseamna ca s-a admis ce a scris avocatul nostru. Inseamna ca noi, cat de curand, vom dobandi din nou marca. Daca o vom dobandi, le anuleaza lor toate marcile pentru clasa fotbal. Ele decad din drepturi, daca le ai 5 ani si nu le folosesti. Noi obtinem marca noastra Fotbal Club Steaua Bucuresti, facem revizuire si o folosim la prejudiciu. Asta e bomba atomica! Il distrugem pe Talpan definitiv" a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Site-ul Curtii de Apel confirma spusele lui Gigi Becali.

Becali ar mai fi pierdut un proces cu Florin Talpan. Cererea FCSB de a anularea marcii Steaua ar fi fost respinsa, la fel si sesizarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Marca Steaua ramane in continuare la Armata, conform ProSport.

Actiunea avocatilor lui Becali nu a fost, totusi, respinsa in totalitate, instanta hotarand sa se judece pe fond solutionarea exceptiilor necompetentei materiale si a inadmisibilitatii actiunii. In plus, se va discuta pe fond cererea FC FCSB de sesizare a Curtii Constitutionale.

"Noi am incercat anularea tuturor marcilor de pe clasa fotbal. Pentru ca ei nu aveau fotbal. Oricum marca FCSB imi place mai mult si nu o s-o schimb niciodata.", a reactionat Becali.