Pica transferul lui Man la Fenerbahce? De ce ezita turcii sa-l aduca pe jucatorul lui Becali: "Nu stiu daca ar avea loc acolo!"

Dennis Man este dorit de Fenerbahce, potrivit presei turce. Totusi, jucatorul de la FCSB are sanse mici sa ajunga la gruparea din Istanbul.

Daniel Pancu, fost campion in Turcia cu Besiktas, este de parere ca este destul de greu de realizat. Turcii sunt foarte atenti atunci cand transfera jucatori straini. Acestia trebuie sa fie consacrati si sa aiba o valoare certa.

"Man are o marja mare de progres. Are calitate fizica, sta bine pe picioare, dribleaza, dar nu stiu daca ar avea loc la Fener. Fenerbahce transfera straini de top si jucatori cunoscuti in plan european sau mondial", a declarat Pancu la DigiSport.

Presa turca a scris in ultimele zile ca Fenerbahce ar fi facut o oferta de 3 milioane de euro pentru Man, propunere refuzata de Gigi Becali. Jurnalistii turci au notat si ca Fener se pregateste sa vina o oferta imbunatatita, de 12 de milioane de euro, ceea ce ar demonstra un interes real pentru tanarul jucator de la FCSB.