Mamut, un nou caz Ondrasek? Viitorul atacantului la FCSB, analizat de doi foști internaționali români 

Ivan Mamut (24 ani) a debutat la FCSB în victoria cu Gaz Metan Mediaș, 2-1.

FCSB și Universitatea Craiova au perfectat un schimb de jucători la scurt timp după ce Laurențiu Reghecampf a fost numit de Mihai Rotaru antrenor în Bănie. Astfel, echipa patronată de Gigi Becali s-a ales cu doi jucători, Ivan Mamut (24 ani) și Andrei Burlacu (24 ani), în timp ce la olteni s-a dus Ionuț Vînă (26 ani).

Mamut a debutat în meciul cu Gaz Metan Mediaș, câștigat de echipa roș-albastră cu 2-1, dar a rezistat pe teren numai 45 de minute. Dinu Todoran a preferat să mizeze în repriza a doua pe Ianis Stoica (18 ani).

„Dacă nu va înscrie în două-trei partide, va pleca”

Cristian Dulca (48 ani și 6 prezențe la echipa națională) este de părere că dacă nu va reuși să înscrie în primele meciuri, atacantul croat va avea aceeași soartă ca Ondrasek, căruia Becali i-a reziliat contractul după numai 5 săptămâni la FCSB și 113 minute jucate.

„Dacă nu va înscrie în două-trei partide, va avea soarta celorlalţi străini, va pleca repede, ceea ce nu e bine. Trebuie să faci o echipă principală pe care să te bazezi, cu care să joci des, să o foloseşti des, dar trebuie să dai încredere jucătorilor la început, să se adapteze”, a specificat Dulca la LookSport.

Dan Alexa (41 ani și 6 prezențe la echipa națională) a ținut să îi ia apărarea lui Mamut. Antrenorul lui CSM Reșița consideră că vârful de atac are nevoie să se adapteze cu jocul FCSB-ului și crede că poate face acest lucru datorită calităților pe care le are.

„E mult mai rapid ca Ondrasek. Eu am văzut meciuri cu Mamut şi cred că are calităţi bune. Chiar dacă nu a avut prea multe realizări, are calităţi. Nu cred că Mamut e ca Ondrasek, un jucător necunoscut pentru Gigi. A fost urmărit la Craiova, i se dă o urmă de încredere. Au fost mulţi jucători străini care au venit la FCSB şi au plecat repede. Jucătorii de atac străini au nevoie de adaptare. Nu poţi să mergi în alt campionat şi să dai trei goluri în primul meci”, a declarat Dan Alexa.

Ivan Mamut a ajuns în România în ianuarie 2021, când Universitatea Craiova l-a achiziționat de la Inter Zapresic, unde a înscris 17 goluri în 82 de partide. În 26 de meciuri disputate pentru echipa din Bănie, a marcat 3 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive.