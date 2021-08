Dinu Todoran, după meciul cu Gaz Metan: "Trebuie să ne ținem aproape de CFR!"  Ce zice despre Mamut

FCSB a obținut a doua victorie a sezonului.

Trupa lui Dinu Todoran a trecut de Gaz Metan Mediaș cu scorul de 2-1 și a ajuns la 8 puncte din 12, în campionat. Antrenorul FCSB-ului a vorbit despre prestația echipei sale, după meci:

"A fost o victorie muncită, jucătorii au tot meritul, au crezut până la final. Am un grup unit, cu jucători de caracter. Per total, am avut ocazii remarcabile. Tănase e jucător de atac, își dorește foarte mult să avem mai multe ocazii.

Importantă e victoria și cele trei puncte acumulate, trebuie să ne ținem aproape de CFR Cluj. Orice jucător este aici este de valoare și automat, trebuie să și marcheze, ca atacant. Schimbările au fost inspirate, au intrat foarte bine și Olaru și Vali Crețu, și Tavi, care a reușit să înscrie. Data trecută Ianis a intrat, a dat gol, acum Tavi a făcut același lucru.

Va fi, din punctul meu de vedere, un meci care trebuie câștigat, mai ales pentru suporteri. Va fi un meci greu, au avut rezultate foarte bune, nu mă așteptam, au jucători buni, cu experiență. E început de campionat, trebuie felicitați pentru rezultate, dar încă nu au întâlnit o echipă tare. Am văzut declarațiile rapidiștilor, e ca la box, declară înainte și vedem după meci ce se întâmplă".

Întrebat despre Ivan Mamut, atacant schimbat la pauza meciului, Todoran a spus că schimbarea a fost una firească, deoarece jucătorul nu este încă adaptat la jocul echipei. El spune că Mamut va mai juca în acest sezon, nefiind trecut pe lista neagră, așa cum s-a întâmplat cu Ondrasek:

"Mamut a făcut un joc bun, fiind primul lui meci. Trebuie să se acomodeze cu jocul. Am vorbit cu el, știe despre ce e vorba, la următorul meci va fi mult mai bine. Trebuie să lucrăm mai mult la fazele fixe. Vreau să le mulțumesc suporterilor din nou pentru susținere".

